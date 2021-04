Koronavírus-járvány

Ajánlásokkal segíti a Nébih a nyitásra készülő vendéglátósokat

Élelmiszerbiztonsági, élelmiszer-higiéniai ajánlásokkal segíti a nyitásra készülő vendéglátóhelyek működtetését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).



A hivatal közleményében kiemelte, hogy nyitás előtt mind az üzemi, mind a vendégforgalmi helyiségekben fertőtlenítőszeres takarításra van szükség, és az edényeket is át kell mosni. A raktárkészletet szükség esetén selejtezni kell, és az önellenőrzési rendszert is ajánlott felülvizsgálni. Ételt csak kifogástalan állapotú létesítményben, felkészült személyzettel lehet készíteni - tették hozzá.



A Nébih hangsúlyozta, hogy a védelmi intézkedéseket az üzemeltetőnek kell betartatnia, de közös érdek, hogy a szabályokat ne szegje meg senki, mert úgy kitolódhat a visszatérés a normál működési rendhez. A koronavírus továbbra is fertőz, ezért a járvány elleni védekezésre változatlanul figyelni kell - hívták fel a figyelmet.



Az ajánlások a Nébih-honlap koronavírusról szóló felületén olvashatók.