Kevesebb sört adott el, de megtartotta munkavállalóit a Borsodi Sörgyár tavaly

Az előző, rendkívül sikeres évtől ugyan elmaradtak tavaly a Borsodi Sörgyár eredményei, de a társaság minden munkavállalóját meg tudta tartani a koronavírus-járvány okozta kihívások ellenére - közölte a cég az MTI érdeklődésére.



A nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint a Borsodi Sörgyár Kft. nettó árbevétele 2019-ben 44,6 milliárd forint volt (ebből a belföldi 41,7 milliárd, az exportértékesítés 2,89 milliárd forint), mintegy 10 százalékkal haladta meg az előző évit. A cég üzemi eredménye 828 millió forint volt 2019-ben az előző évi 202,5 millió forint után. A 420 embert foglalkoztató társaság tavalyi adatait egyelőre nem hozza nyilvánosságra, csak annyit közöltek, hogy a piaci tendenciákhoz igazodva csaknem 7,5 százalékkal csökkent a forgalom 2019-hez képest, belföldön 9,7 százalékkal.



Hangsúlyozták, hogy a turizmus-vendéglátás teljes leállása, illetve a sportrendezvények, fesztiválok elmaradása nagyban befolyásolta a Borsodi Sörgyár üzleti eredményeit - ezek főként a HoReCa (Hotels, Restaurants, Cafés - hotelek, éttermek, kávézók) szegmensen belül a hordós sörök piacát érintették érzékenyen, amelyek eladott mennyisége közel felére esett vissza.



Az MTI kérdésére a cég közölte, hogy a járvány ellenére 2020-ban befejezte hároméves, 12 millió eurós beruházását, így a Borsodi bőcsi üzemének kapacitása évi 2,5 millió hektoliterre bővült.



A vállalat az idén elsősorban logisztikai fejlesztéseket tervez, emellett a portfólió bővítésére koncentrál. Kitértek arra, hogy egyre nő az alkoholmentes termékek népszerűsége, összevetve a tavalyi és a 2019-es év eredményeit, ez a szegmens teljesített a legjobban. Többek között ennek okán is a Borsodi Sörgyár folyamatosan bővíti alkoholmentes Borsodi Friss portfólióját, az idén az alma-körte ízzel.



Jelezték azt is: a trendek alapján a sörfogyasztók a magas minőségű italokat keresik, erre reagálva a cég egy új portfóliót is bevezetett 2020-ban, amely a citrusos, komlós Borsodi Hoppy hoplágerből és a Borsodi első felsőerjesztésű söréből, a Borsodi IPA-ból állt. Az idén tovább bővítették ezt a kínálatot, többféle gyümölcsízesítésben jelentek, illetve jelennek meg a tavasz folyamán a Borsodi Ale elnevezésű sörök. Az új termékek eddigi fogadtatása pozitív - közölte a Borsodi Sörgyár.