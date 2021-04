Mezőgazdaság

Nagy István: emberfeletti küzdelmet folytatnak a gazdák

Emberfeletti küzdelmet folytatnak a faggyal a gyümölcstermelők, miközben az aszály és a koronavírus-járvány is sújtja a mezőgazdaságot - mondta Nagy István agrárminiszter csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.



Hozzátette: a tárca ebben a helyzetben azt javasolja a gazdáknak, hogy az országos tűzgyújtási tilalom ellenére, tűz- és füstképzéssel védjék az éppen virágzásnak indult ültetvényeket, ugyanis a védekezés kivételt jelent a tilalom alól.



A gazdák figyelmét ugyanakkor felhívta arra, hogy a tűz- és füstképzés előtt tájékoztassák a helyi tűzoltóparancsokokat a védekezés módjáról, továbbá azt javasolta a gazdáknak, hogy gondoskodjanak a tűz őrzéséről, a szükséges oltóanyagokról, illetve az égetés befejezését követően szüntessék meg az izzást, parázslást.



A miniszter arra kérte a termelőket, hogy mérjék fel a károkat, mert az idén is számíthatnak a kármentesítési alap támogatására.



Nagy István elmondta: a fagykár elhárítása hosszú távon meghatározza a gyümölcstermesztés jövőjét.



Mint mondta, a gazdák munkája felmérhetetlen kincs, annál is inkább, mert Magyarország egyik fő gazdasági erejét az agrárium és az élelmiszeripar jelenti. Ezért a kormány mindent megtesz, hogy olyan jogszabályi környezetet hozzon létre, ami kiszámíthatóvá teszi a gazdálkodást és biztosítja a gazdák, illetve az agrárium jövőjét.



Ez a célja annak is, hogy az elkövetkező időszak vidékfejlesztési program-kiírásaiban csak olyan gyümölcs ültetvényekkel lehet pályázni, amelyek teljesen komplett technológia mentén működnek. Vagyis, a jéghálótól, a fagymentesítésen keresztül az öntözésig lehetőséget adnak a védekezésre - ismertette a miniszter.



Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy egyelőre nem tudja megjósolni a fagykár miatti terméskiesés mértékét. Ugyanakkor közgazdasági törvény, hogy ha egy gyümölcsből kevesebb terem egy évben, az általában megdrágul - jegyezte meg Nagy István.