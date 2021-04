Gazdaság

Az MVM meghosszabbítja önkéntes kikapcsolási moratóriumát

Az MVM Csoport a kormány védelmi intézkedéseivel összhangban az általános iskolák újranyitásáig meghosszabbítja a 2021. március 5-étől vállalt önkéntes kikapcsolási moratóriumot - közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szerdán az MTI-vel.



A moratórium célja, hogy megkönnyítse az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági ügyfélkörben az otthoni munkavégzést és tanulást - hangsúlyozták.



A tájékoztatás szerint a kikapcsolási moratórium nem csak a védett ügyfeleket érinti, hanem azokat a lakosokat is, akiknek 60 napon túli számlatartozása van. A kikapcsolási moratórium nem vonatkozik azokra, akiket már korábban lekapcsoltak a rendszerről.



Az MVM Csoport folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, szabályozásokat, ezekre figyelemmel teszi meg a szükséges intézkedéseket és haladéktalanul tájékoztatja ügyfeleit - tették hozzá.



Az MVM továbbra is azt javasolja ügyfeleinek, hogy a biztonság érdekében válasszák a legtöbb ügy intézésére alkalmas online ügyfélszolgálatot, a mobilapplikációt, a telefonos vagy írásos ügyfélszolgálatot a személyes érintkezések csökkentése érdekében.