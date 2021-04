Világgazdaság

Stabilra javította a Moody's több európai, köztük a magyar bankrendszer kilátását

Stabilra javította az eddigi negatívról több európai, köztük a magyar bankrendszer kilátását csütörtökön a Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő, azzal a várakozásával indokolva a döntést, hogy az érintett országokban megkezdődik a kilábalás a koronavírus-válságból, és ez a gazdasági kondíciók erősödését eredményezi.



A Moody's Londonban bejelentett intézkedése a magyar bankrendszer mellett a norvég, a finn, a portugál és a szlovák bankszektorokat érinti.



Ezeknek a bankrendszereknek a kilátását a Moody's tavaly április 16-án rontotta negatívra a koronavírus-járványból eredő recessziós várakozásokra hivatkozva.



A csütörtökön bejelentett kedvező kilátásmódosítás indoklásában a hitelminősítő ugyanakkor kiemelte: azzal számol, hogy az érintett bankrendszerek eszközminőségének esetleges további romlása a tavalyi meredek GDP-visszaesések után várható gazdasági kilábalás környezetében most már csak mérsékelt ütemű lesz.



A Moody's hangsúlyozza ugyanakkor azt a véleményét is, hogy az üzleti kondíciókat a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások fokozatos feloldása közben is még kihívások terhelik majd.



A Moody's a magyar bankrendszerről összeállított, a szektorszintű kilátás stabilra javításának csütörtöki bejelentése után külön kiadott elemzésében közölte: várakozása szerint a magyar bankok bevételei elégségesek lesznek a folyamatosan növekvő hitelkihelyezés és a magas tartalékolási költségek finanszírozására azzal együtt is, hogy a rendszerszintű eszközminőség az idei év második felétől várhatóan romlani fog.



A hitelminősítő közölte azt is, hogy várakozása szerint a magyar hazai össztermék (GDP) az idén 3 százalékkal, 2022-ben 4,5 százalékkal növekszik a koronavírus-járvány okozta tavalyi 5,1 százalékos visszaesés után.



A Moody's várakozása az, hogy a magyar hazai össztermék nominálértéken számolva 2022-ben ismét eléri a koronavírus-járvány előtti szintet.



Csütörtöki elemzésében a cég közölte: számítási módszertana alapján a nem teljesítő követeléseknek a bruttó kinnlevőség-állományhoz mért rendszerszintű rátája 2020 végén 3,6 százalékos mélypontra csökkent.



A Moody's várakozása szerint ugyanakkor a magyar bankrendszer eszközminősége 2021 végétől romlani kezd, miután június végén lejárnak a törlesztési moratóriumok.



A moratóriumok a bruttó banki kinnlevőség-állomány 40-50 százalékát érintik, és a koronavírus-járvány által leginkább sújtott ágazatokban halmozódott fel a vállalati szektorba kihelyezett hitelek harmada - áll a Moody's csütörtöki elemzésében.



A hitelminősítő várakozása szerint ugyanakkor a magyar bankok tőkeellátottsága a továbbiakban is jórészt stabil marad.



A cég közölte: adatai szerint a magyar bankrendszer Tier 1 szintű konszolidált tőkemegfelelési rátája 2020 végén 16,7 százalék volt, vagyis alig változott az egy évvel korábban mért 16,4 százalékhoz képest.

A Moody's várakozása szerint a magyar bankrendszer elsődleges finanszírozási forrása továbbra is a betétállomány lesz, amelynek értéke 2020 végén megközelítette a rendszerszintű eszközállomány 80 százalékát.



A hitelminősítő közölte: ennek alapján azzal számol, hogy a magyar bankrendszer finanszírozása és likviditása a továbbiakban is stabil marad.



A Moody's tavaly szeptemberben felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az addigi stabilról a befektetési ajánlású "Baa3" magyar államadós-osztályzat kilátását, egyebek mellett azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy a koronavírus-járványnak a magyar gazdasági és pénzügyi erőre kifejtett negatív hatása valószínűleg nem lesz annyira markáns, mint az Európai Unió más térségeiben.



Mindehhez a magyar gazdaság hazai és külső adósságpozícióinak javulása társul - hangsúlyozta az osztályzati kilátás javításához fűzött elemzésében a hitelminősítő.



A Moody's jelenlegi "Baa3" magyar államadós-besorolása a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Standard & Poor's módszertanában "BBB mínusz"-nak felel meg.



A Fitch és az S&P azonban két éve egy fokozattal a jelenleg is érvényes "BBB"-re javította a magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi "BBB mínusz"-ról, így a Moody's a másik két hitelminősítőnél egy szinttel alacsonyabb besorolást tart érvényben Magyarországra.



A Fitch és az S&P magyar szuverén adósosztályzatainak kilátása ugyanakkor stabil, így a Moody's az egyetlen a három nagy cég közül, amelyik pozitív kilátással tartja nyilván a magyar államadós-besorolást.