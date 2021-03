Húsvét

Elmarad a korábban megszokott kiugró ünnepi forgalom az üzletekben

Emelkedik a forgalom az üzletekben a húsvéti időszakban a szokásoshoz képest, de az ünnepi felfutás idén sem lesz olyan nagy, mint a járvány előtt - mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára az MTI-nek kedden.



Vámos György kifejtette: 2019-ben a húsvéti költések hatására 50-60 milliárd forinttal ugrott meg az élelmiszerboltok forgalma a január-februárihoz képest, ilyen nagy kiugrás tavaly sem volt, és most sem várható.



Érezhetően megfontoltabban vásárolnak a fogyasztók, beszereznek hagyományos húsvéti termékeket, de nem annyit, mint az előző években, mert a járvány miatt kevesebb családi, baráti összejövetelt terveznek - fogalmazott.



Hozzátette, hogy az élelmiszerek forgalma kiegyensúlyozottabb; az iparcikkek, ajándékok esetében a boltok zárva tartása is korlátozza a vásárlásokat, és ezt a webáruházak csak részben tudják pótolni.



Vámos György felhívta a figyelmet arra, hogy a háromnapos zárva tartás miatt közvetlenül az ünnep előtti napokban tömeg lehet az áruházakban, amit fontos lenne elkerülni, lehetőség szerint nem kellene az utolsó percre hagyni a bevásárlásokat.



A Spar a forgalom jelentős bővülésére számít húsvétkor. A vevők a járvány kialakulása óta kevesebbszer, de alkalmanként jóval többet vásárolnak, az áruházlánc várakozása szerint az ünnepi beszerzések során kiemelkedően megnőhet a vásárlások értéke - közölték az MTI megkeresésére.



Mint jelezték, a nagypéntek előtti nap és a húsvét előtti szombat kiemelkedő forgalmat jelent, mert legalább az egyik napon szinte mindenki elmegy vásárolni. Erős a kereslet a Spar üzleteiben a sonkák, füstölt termékek, kalácsok és bejglik, sütési alapanyagok, desszertek, édességek, illetve a tojás iránt.



A Lidl szintén élénk forgalomra számít. Az áruházlánc tájékoztatása szerint a héten várhatóan már szerdán megélénkül a kereslet, csütörtökön és szombaton pedig erősebb lesz a forgalom a megszokottnál.

A vásárlók elsősorban a különböző húsvéti sonkákat, a tojást, valamint a húsvéti édességeket keresik, a vállalat az előzetes kalkulációk alapján idén a sonkáknál 10 százalékkal nagyobb forgalomra számít a tavalyi húsvéti időszakhoz képest. A Lidl is tapasztalta a vásárlói szokások változását, a vevők ritkábban, de nagyobb értékben vásárolnak.



Az Auchan az elmúlt hetek, illetve napok alapján kiegyensúlyozott forgalmat vár, zsúfoltságra nem számítanak, mert áruházaik nagy alapterületűek; a legerősebb nap a csütörtök lehet - közölték az MTI kérdésére.



A hagyományos húsvéti termékeket most is keresik a vevők, az Auchan az alkohol kivételével minden kategóriánál növekedést tapasztal az előző évhez képest. Népszerűek a sonkák, a csokoládék, a kalácsok, a nem-élelmiszer termékeknél pedig nagyobb bővülést látnak a tavalyihoz képest.



A Tesco tájékoztatása szerint hétről-hétre nő a kereslet az ünnepi hozzávalók iránt. A tavaly húsvéti és karácsonyi tendenciák alapján ugyanakkor úgy látják, hogy a járványhelyzet ellenére most is az ünnepet megelőző pár napban lesz a legnagyobb a forgalom, főként, mert a húsvéti menühöz sok frissáru tartozik.



Változatlanul a legkeresettebb a húsvéti időszakban a tojás, a sonka, a torma, a hónaposretek, a kalácsok, az édességek. Tojásból a húsvét előtti hónapban az éves mennyiség valamivel több mint 10 százalékát értékesítik, kétszer annyi tojás fogy ilyenkor, mint egy átlagos héten. A húsvétkor értékesített édességek a teljes éves édességforgalom 20 százalékát teszik ki. A Tesco a járvány miatti megváltozott vásárlói szokások között említette, hogy sokkal népszerűbbek lettek az előre csomagolt termékek, illetve a nagyobb kiszerelések.