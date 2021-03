Gazdaság

Vezérigazgatót vált a Budapest Airport

Chris Dinsdale 2015 óta dolgozik a Budapest Airport Zrt.-nél pénzügyi igazgatóként, illetve vezérigazgató-helyettesként. A társaságnál nem csupán a pénzügyi, hanem a beszerzési, a jogi és az informatikai szakterületeket is felügyelte, és a RÜK Kft., a Budapest Airport üzemanyag-kiszolgáló leányvállalatának ügyvezető igazgatói posztját is betöltötte. "Mélyreható és részletes ismeretekkel rendelkezik a repülőtérről és annak működéséről. Ezért Chris Dinsdale a megfelelő személy arra, hogy felkészítse a repülőteret a légiközlekedés újraindulására és az újbóli növekedésre, amint azt a koronavírus-járvány lehetővé teszi" - írták.



Rolf Schnitzler 2019 augusztusától töltötte be a repülőtér-üzemeltető vezérigazgatói pozícióját. Kinevezése átmeneti időre szólt. "Vezetése alatt, az elmúlt hónapok kemény munkája eredményeként a vállalat közel 60 milliárd forintos beruházást hajtott végre, sikeresen kezelte a koronavírus okozta iparági válságot és felkészült a forgalom jövőbeni újraindítására" - áll a közleményben.



Gerhard Schroeder, a Budapest Airport Zrt. Igazgatóságának elnöke a közleményben úgy fogalmazott: "Az oltottság globális szintű növekedésével a légiközlekedési szektor a krízis fordulópontjához érkezett. A válságkezelésről mostantól a hangsúly az operatív fellendülésre és újbóli növekedésre helyeződik át, amelyet Chris Dinsdale vezetésével valósít meg a Budapest Airport."



A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető társaság a járvány előtt, 2019-ben 16,2 millió utast fogadott, tavaly viszont csak 3,859 milliót. Korábbi közleményükben úgy vélték, hogy a válság előtti forgalom legkorábban 2022-ban állhat vissza. A légiáru-forgalmat a járvány alig vetette vissza, a 2020-as mennyiség megközelítette a 135 ezer tonnát.