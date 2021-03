Koronavírus-járvány

GVH: eljárás indult egy megtévesztő, koronavírus gyógyítását ígérő termék reklámja ügyében

Vizsgálatot indított a Virostop száj- és orrspray forgalmazóival szemben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amiért valószínűleg megalapozatlanul tulajdonítottak gyógyhatást termékeiknek, és számos ponton megsérthették a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök forgalmazásának szabályait.



A GVH MTI-nek küldött pénteki közleménye szerint a Virostop influenza elleni szájsprayt, illetve a Virostop orrsprayt forgalmazó vállalkozások valószínűleg megtévesztően állították, hogy a termékek alkalmasak betegségek kezelésére, köztük a COVID-19 fertőzésre is. A reklámjuk szerint "..hatékonyak az új koronavírus fertőzés, az influenza és a megfázás (egyéb légúti vírus és baktérium fertőzések) megelőzésében, a kórokozók elleni védekezésben és a kezelésében is", illetve "védőbevonatot képez a nyálkahártyán, így nagyon sokféle vírussal és baktériummal felveszi a küzdelmet, amibe a koronavírus éppúgy beletartozik, mint az influenza vagy az egyszerű, szezonális nátha" - idézi a hatóság.



A versenyhivatal szerint a reklámok több ponton is a gyógyászati segédeszközök forgalmazására vonatkozó ágazati szabályozásba ütközhetnek: egyebek mellett nem tüntették fel egyértelműen a termékkategóriát, nem a használati útmutatójuk alapján mutatták be az eszközöket, valamint a kötelező, figyelmeztető tájékoztatást sem tartalmazták. Jogsértőnek bizonyulhat az is, hogy a termékeket ismert emberek ajánlásaival hirdették a közösségi médiában, valamint, hogy a reklámok bizonyos felületeken burkoltan, szerkesztői tartalomnak álcázva jelentek meg, így nem derült ki a vásárlók számára, hogy fizetett hirdetésről van szó.



A GVH tájékoztatása szerint a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható - közölte a GVH.