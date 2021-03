Fogyasztóvédelem

A járványhelyzetben is körültekintő vásárlásra figyelmeztet a versenyhatóság

Fokozott körültekintést javasol a fogyasztóknak a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mert az utóbbi időszakban számos, a világjárványt kihasználó, kifogásolható kereskedelmi gyakorlatra utaló panaszt kaptak.



A GVH csütörtöki, MTI-nek küldött közleményében emlékeztet: már a járvány kezdetekor felhívták a vállalkozások figyelmét a felelős kommunikáció kialakítására vonatkozó fokozott elvárásokra. Többek között arra, hogy ne tulajdonítsanak megalapozatlanul védő-, megelőző- vagy gyógyhatást termékeiknek. A potenciális vásárlók ugyanis sérülékenyek, kiszolgáltatottak lehetnek, fogyasztói döntésük során pedig a várt gyógyhatás minden egyéb tényezőt megelőzhet - akár anyagi lehetőségeiket is.



Az elmúlt időszakban több olyan jelzés érkezett a hatósághoz, amelyek alapján a fogyasztókat továbbra is kifogásolható reklámhatások érhetik. A GVH ezért továbbra is fokozott odafigyelést és a termék tulajdonságainak alapos tanulmányozását javasolja mindenkinek, elsősorban étrend-kiegészítők megvásárlása előtt. A versenyhatóság egyúttal ismételten felhívja a gyártók és forgalmazók figyelmét arra, hogy élelmiszernek minősülő termékeknek tilos gyógyhatást tulajdonítani.



A boltzárások miatt emellett ismételten fókuszba kerültek az online rendelések is. A versenyhatóság felhívja a fogyasztók figyelmét a vállalkozások általános szerződési feltételeinek (ÁSZF) alapos átolvasására. Ezek ugyanis lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak például a minimális rendelési összeggel, a szállítási határidővel, a fizetéssel, panaszkezeléssel, illetve a vállalkozás elérhetőségével kapcsolatban. Ezekkel az információkkal érdemes tisztában lenni rendelés előtt, a későbbi kellemetlenség elkerülése érdekében - közölték.