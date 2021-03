Állategészségügy

Baranyai kutyakereskedőt ellenőrzött a Nébih, csaknem milliós bírságot szabtak ki

Csaknem milliós bírsággal sújtott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) egy Baranya megyei kutyakereskedőt és a hozzá kölyköket beszállító Tolna megyei szaporítót - tájékoztatta a hivatal pénteken az MTI-t.



A közlemény szerint a Nébih az illegális kölyökkutya-kereskedelem elleni hatósági fellépés részeként tartott ellenőrzést egy Baranya megyei kutyakereskedőnél, aki főként magyar szaporítóktól beszerzett kölyköket ad el külföldre. Az ellenőrzött kereskedő ugyan rendelkezett a tevékenységhez szükséges engedélyekkel, de az előírt, nyomon követhetőséget biztosító nyilvántartást nem vezette.



Az adminisztrációs hiányosságok mellett a kutyakereskedő a kölyökkutyákat egyedi azonosító (mikrochip) és állategészségügyi dokumentáció nélkül, egyszerű adásvételi szerződéssel vásárolta meg. Ezután a kisállatokat a szállításig egy erre a célra szolgáló építményben helyezte el, és ott látta el a kutyákat mikrochippel, illetve állította ki a dokumentumokat - ismertették.



A Nébih azt írta: a szakemberek helyszíni ellenőrzést tartottak az egyik beszállító szaporítónál is, ahol szintén súlyos hiányosságokat tapasztaltak. Bár a Tolna megyei szaporítónál a minimális tartási feltételek kielégítőek voltak, a tenyészkutyák többségének nem volt kötelező mikrochipje, sem érvényes veszettség elleni védőoltása, a kölykök értékesítése pedig jellemzően egyedi jelölés nélkül, jogszabálysértő módon történt.



A tájékoztatás szerint a Nébih mindkét esetben hatósági eljárást indított, és csaknem egymillió forint bírság megfizetésére kötelezte a jogsértőket.



A Nébih arra is felhívta a figyelmet, hogy a jövőben is folytatják a szaporítók és a kutyakereskedők összekapcsolt ellenőrzését az országszerte. A szakemberek a szemlék során kiemelt figyelmet fordítanak a kölyökkutyák életkorának, egészségi állapotának, tartási körülményeinek megfelelőségére is.