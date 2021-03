Gazdaság

Szijjártó: beruházási rekordot döntött tavaly Magyarország

A koronavírus-járvány okozta kihívások ellenére is beruházási rekordot döntött tavaly Magyarország, mert 1494 vállalat kötelezte el magát fejlesztések mellett - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Győrben, ahol versenyképesség-növelő támogatási okiratot adott át a Pannon Tools Kft.-nek.



A tárcavezető hozzátette, hogy az export ismét 100 milliárd euró fölé ment, amellyel a világon a 34. legjobb teljesítményt nyújtotta Magyarország úgy, hogy lakosságszám tekintetében csak a 94. helyen áll. Emellett ma már ismét annyian dolgoznak az országban, mint a járvány előtt.



Emlékeztetett, hogy a kormány minden idők "egyik legrobusztusabb" beruházási támogatási programját indította el azon vállalatok számára, amelyek vállalják, hogy nem bocsátanak el egyetlen munkavállalót sem, emellett fejlesztenek.



Elmondta, hogy a mintegy hetven embert foglalkoztató, szerszámokat és alkatrészeket gyártó Pannon Tools Kft. 125 millió forintos kapacitásnövelő beruházását a kormány 41 millió forinttal támogatja.



A fejlesztés eredményeként mintegy negyven százalékkal nő a magyar családi tulajdonban lévő cég kapacitása, amely mások mellett a Rábának, az Audinak, az Alpine-nak és a Suzukinak is a beszállítója.



Hozzátette, hogy a hazai fémipar teljesítménye az év első hónapjában hat százalékkal emelkedett.



Kitért arra is, hogy Győr-Moson-Sopron megyében 63 vállalat 45 milliárd forintnyi beruházást hajt végre, amellyel 14 500 ember munkahelyét védik meg.



Szijjártó Péter kiemelte: a járvány kettős - gazdasági és egészségügyi - kihívást hozott, és a kormány erre "rendkívüli választ adott", amely gazdasági szempontból működött. Hozzátette, hogy Brüsszel és a baloldal is azt szerette volna, hogy a kormány segélyeket adjon, amelyről azonban "bebizonyosodott az elmúlt évtizedekben, hogy bizonytalansághoz és kiszolgáltatottsághoz vezet".



Ha a kormány Brüsszelre és a baloldalra hallgatott volna, akkor ezrekkel többen haltak volna meg Magyarországon, tízezrekkel többen fertőződtek volna meg, százezrekkel többen veszítették volna el munkahelyeiket és ma 1 millió 520 ezerrel kevesebb oltóanyag lenne Magyarországon, vagyis mintegy 750 ezer emberrel kevesebb kapott volna oltást - mutatott rá a miniszter.



A keletről beszerzett vakcinákkal viszont a második legjobb oltottsági mutatóval rendelkezik Magyarország az Európai Unióban - mondta.



Simon Róbert Balázs, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a győri ipari parkban mintegy tíz ország száz cége van jelen, amelyek a város motorjai.



Dominek Ákos, a Pannon Tools Kft. cégvezetője elmondta, hogy a beruházás részeként megduplázzák az 5500 négyzetméteres gyártóterületüket.



A céget 1979-ben alapították, elsősorban autóipari cégek számára készítenek szerszámokat és alkatrészeket, de orvostechnikai műszereket és épületgépészeti alkatrészeket is gyártanak.

A nyilvános céginformációs adatok szerint 2019-ben a vállalat árbevétele 1 milliárd 803 millió forint volt, 15 millió forinttal magasabb, mint 2018-ban. Ebből az export bevétel 290 millió forint volt, amely 59 millió forinttal több, mint az azt megelőző évben. Az adózott eredmény 25 millió forint veszteséget mutatott 2019-ben, szemben a 2018-ban elért 77 millió forint nyereséggel.