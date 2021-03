Koronavírus-járvány

ITM: már több mint ezer cég kapta meg a kutatás-fejlesztési bértámogatást

A program a KFI szektor magasan képzett szakembereinek munkában tartását szolgálja a járványhelyzetben, ami elengedhetetlen a gazdaság sikeres újraindításához. 2021.03.18 10:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mintegy 1200 munkaadó nyújtott be eddig kérelmet több mint 16 ezer munkavállalójára, összesen közel 13 milliárd forint értékben a Kutatók és fejlesztők innovatív bértámogatási programban - jelentette be csütörtökön Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.



A minisztérium közleménye szerint az államtitkár hozzátette: a program a KFI szektor magasan képzett szakembereinek munkában tartását szolgálja a járványhelyzetben, ami elengedhetetlen a gazdaság sikeres újraindításához.



A nemzetközi kitekintésben is egyedülálló program keretében többek között mérnökök, kutatók, informatikusok, meglévő és újonnan felvett munkavállalók után kaphatnak támogatást a vállalkozások. A lehetőség az összes ágazatot lefedi, a koronavírus-járvány első hullámában közel 23 ezer szakember munkahelyének megtartásához járult hozzá. A lehetőség január óta érhető el ismét - ismertette Bodó Sándor.