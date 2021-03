Koronavírus-járvány

Koronavírus elleni gyógyszert gyártó üzemet adtak át Pilisborosjenőn

Eredményes az Egészségipari Támogatási Program, Magyarország önellátóvá vált az orvosi maszkok gyártásában, a kórházi gumikesztyűk előállításában, most pedig a vírus elleni védekezéshez szükséges gyógyszerek terén sikerült hazánk kiszolgáltatottságát csökkenteni - jelentette ki Varga Mihály a Meditop Gyógyszeripari Kft. egészségipari fejlesztésének átadásán Pilisborosjenőn.



A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a program folytatódik, a kormány azon dolgozik, hogy újabb egészségipari beruházások induljanak el magyar cégekkel.



Elmondta, hogy a Meditop Gyógyszeripari Kft. több mint 1,6 milliárd forintért fejlesztette pilisborosjenői üzemét 1,5 milliárd forintos kormányzati támogatással. A beruházásnak köszönhetően 230 munkahely megőrzése vált biztossá, és 10 új jött létre. A miniszter fontosnak nevezte, hogy a cég olyan berendezéseket vásárolt, amelyek a koronavírusos betegek gyógyításához használt készítmények gyártásához és fejlesztéséhez szükségesek. Kiemelt helyen szerepel a favipiravir tabletta előállítása, amelyet a hazai ellátásban is alkalmazhatnak. A vállalat az elmúlt 3 hónapban 5 millió tablettát gyártott - tájékoztatott Varga Mihály.



A miniszter elmondta: a Meditop fejlesztése része az Egészségipari Támogatási Programnak, amelynek keretében eddig közel 50 vállalkozás 70 milliárd forintnyi beruházásáról született megállapodás. Mint mondta: a járvány harmadik hullámában továbbra is hangsúlyosak lesznek az egészségipari beruházások, ezek ugyanis erősítik hazánk önellátását, hozzájárulnak a munkahelyek megőrzéséhez, újak teremtéséhez, és segítik a gazdaság sikeres újraindítását.