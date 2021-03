Koronavírus-járvány

Rendkívüli ügyfélfogadási rendet vezet be az agrárkamara

Ha kiemelten indokolt esetekben elkerülhetetlen a személyes ügyintézés, a kamara kéri, hogy csak e-mailben vagy telefonon előre egyeztetett időpontban keressék fel a falugazdászokat. 2021.03.05 19:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rendkívüli ügyfélfogadási rendet vezet be a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) országos falugazdász-hálózatánál március 8-tól - közölte a kamara pénteken az MTI-vel.



A NAK kéri tagjait, hogy elsősorban elektronikus úton, e-mailben, illetve telefonon lépjenek kapcsolatba a falugazdászokkal. Ha kiemelten indokolt esetekben elkerülhetetlen a személyes ügyintézés, a kamara kéri, hogy csak e-mailben vagy telefonon előre egyeztetett időpontban keressék fel a falugazdászokat.



A NAK ügyfélszolgálata az ugyfelszolgalat@nak.hu címen, illetve az ingyenesen hívható, a +36 80 900 365-ös zöldszámon is a tagok rendelkezésére áll.



A közlemény szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzeti intézkedésekkel összhangban az agrárkamara napi működése során a lehető legminimálisabbra csökkenti a koronavírus-járvány terjedésének lehetőségét, a személyes ügyféltalálkozások számát, ezzel is óvva mintegy 400 ezer kamarai tag, valamint munkavállalói egészségét.



A kamara kiemelten szem előtt tartja azt, hogy ha csökken a vírusveszély, a gazdálkodóknak fontos és a személyes ügyintézést gyakran igénylő egységeskérelem-beadási időszak kezdetekor a falugazdászok és az irodai munkatársak zökkenőmentesen és egészségesen tudják majd az igénylésben segíteni az érintett, 110 ezernél is több kamarai tagot - közölték.