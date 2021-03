Állategészségügy

Agrárminisztérium: feloldották a kéknyelvbetegség miatt elrendelt korlátozásokat

Az Európai Unió elismerte a kéknyelvbetegség-mentesítési program eredményességét Magyarországon. A nyilatkozattal egyidejűleg az ország teljes területén feloldották a betegség miatt elrendelt korlátozásokat - jelentette be pénteken az Agrárminisztérium (AM).



A minisztérium közleményében Erdős Norbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár a kedvező státusz fő pozitívumaként az élőállat-szállítások egyszerűsödését emelte ki.



Magyarországon 2015-ben terjedt el járványszerűen a szarvasmarhákat és juhokat megbetegítő kéknyelvbetegség. A kéknyelv jelenléte miatt az élőállat-szállítások éveken keresztül csak szigorú feltételekkel (vakcinázás, vérvizsgálat, szúnyogellenes kezelés) valósulhattak meg az Európai Unió többi tagállamába és számos harmadik országba is - idézte fel az AM közleménye.



Bár az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) által előírt mentességi feltételeket Magyarországnak már 2017-ben sikerült teljesítenie, az Európai Unió további, szigorúbb vizsgálatok elvégzését követelte meg a státusz elismeréséhez. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) e vizsgálatok eredményét tavaly év végén nyújtotta be az Európai Bizottságnak - tették hozzá.



A testület 2021. február 22-én elismerte Magyarország kéknyelvbetegség-mentességét. Az eredményt értékelve Erdős Norbert államtitkár kiemelte: a kedvező státusz nagy könnyebbséget jelent a hazai vállalkozások számára, hiszen annak birtokában a szállítást megelőző - a betegség kimutatására irányuló - vizsgálati és kezelési kötelezettség megszűnik.