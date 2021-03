Pénzügy

Emlékérmét bocsát ki a jegybank a forint bevezetésének 75. évfordulóján

A forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából különleges 5 forintos forgalmi érme emlékváltozatokat bocsát ki 2021. augusztus 1-jén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) - közölte a jegybank az MTI-vel csütörtökön.



Az érmék képi megjelenéséről február 1. és 22. között közönségszavazást tartottak. A tájékoztatás szerint a szavazáson részt vevő öt pályázati anyagra 77 525 szavazat érkezett a jegybank weboldalán keresztül. A legtöbb, 21 279 szavazatot elnyert pályázati anyagot Gyuró Mónika készítette. A nyertes pályázat fókuszában a forintot kibocsátó jegybank központi épületének ábrázolása áll.



Az MNB a forint jubileuma alkalmából az 5 forintos forgalmi érme hat változatának egyidejű kibocsátását tervezi. Az érmék tematikus oldala a FORINT szó egy-egy betűjét jeleníti meg.



A pályázatra meghívott tervezők feladata olyan pályázati anyag készítése volt, melynek mind a hat eleme egységes képet nyújt, azonban külön-külön is értelmezhető, továbbá kritérium volt az is, hogy az érméken szereplő kiemelt betűkből a FORINT szó összeolvasható legyen.



Mint írták, Gyuró Mónika nyertes pályaműve mind a hat elemén a Magyar Nemzeti Bank épületének egy-egy részlete látható, melyek megfelelő sorrendbe helyezve, együttesen az épület perspektivikus képét mutatják. A hat féle érmekompozíció részét képezik a FORINT szó egyes betűi, melyek egyedi betűtípusa az évfordulóra emlékezve az 1946-ban megjelent forintérméket idézi. A hat érme mindegyikén megjelenik a "75 ÉVES FORINT" felirat, a kibocsátás helyét jelölő "MAGYARORSZÁG" felirat, valamint a kibocsátás idejére utaló "2021" évszám is.