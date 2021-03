Földrengés

A horvátországi földrengések után Magyarországon több a kárbejelentés, mint a horvátoknál

2021.03.02 12:09 MTI

Lényegesen felülmúlják a korábbi becsléseket a tavaly decemberi horvátországi földrengések magyarországi tényleges káradatai, a kárbejelentések száma pedig meghaladja a horvátországit - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) kedden az MTI-vel.



A december 28-29-i horvátországi rengések miatti év végi gyorsbecslések százmillió forintos hazai károkról szóltak, január első napjaiban 500 millió forintra ugrott a számla, végül a tényleges kifizetések és az elkülönített tartalékok összege megközelítette a 830 millió forintot - ismertette a szövetség.



Míg január elején háromezer bejelentés kapcsolódott a földrengésekhez, a véglegesnek mondható statisztika szerint a károk száma meghaladja a 8700-at.



A közlemény szerint az adatok nem annyira egy-egy nagyobb hazai időjárási vagy természeti katasztrófa miatti káresethez képest jelentősek, hanem a horvát biztosítói szövetségnek a Mabiszhoz eljuttatott adataival összevetve.



A Mabisz felidézte: a Zágrábtól alig 50 kilométerre délre fekvő Petrinját több, köztük a Richter-skála szerint 6,4-es erősségű földrengés is sújtotta. A horvát biztosítók a horvát szövetség becslése szerint 7430 bejelentés nyomán tavaly év végéig mintegy 33 millió eurónak megfelelő kunát (mintegy 11,5 milliárd forint) fizettek ki és 10-13 milliárd forintnyi tartalékot különítettek el a károkra. Ehhez januárban további ötmillió eurónyi kifizetés (1,75 milliárd forint) társult.



Az átlagkár tehát jóval magasabb, mint Magyarországon, viszont a károk mértékéhez képest viszonylag kevesen fordultak a biztosítókhoz. Ennek oka az lehet, hogy Horvátországban nagyon alacsony, alig 30 százalékos a lakásbiztosítások elterjedtsége, emellett a szerződések nagyobb része nem fedezi a földrengések okozta károkat - hívta fel a figyelmet a Mabisz.



Magyarországon a többi között a 72-73 százalékos lakásbiztosítottsági arány is hozzájárul ahhoz, hogy a biztosítók már az egyszerűbb lakásbiztosításokban is széles körű fedezetet tudjanak vállalni a tűz-, valamint az elemi károkra, így a földrengésekre is - hangsúlyozta a biztosítók szövetsége.



A Mabisz kiemelte azt is, hogy tavaly óta új termékcsoporttal bővült a hazai választék, a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítással. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által megvizsgált és jóváhagyott lakásbiztosítások esetén minden biztosító megegyező alapfedezeteket kínál - amelyek magukban foglalják például a földrengést is -, így ezek a termékek összehasonlíthatók. A társaságok az árakkal, valamint a kiegészítő fedezetek széles választékával versenyeznek egymással, amelyekkel a biztosítás személyre szabhatóvá válik.



A napokban már az ötödik társaság terméke kapta meg az MNB-től a minősítést, és további igénylések várnak elbírálásra - jelezte a Mabisz.