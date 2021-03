Pénzügy

MNB: 150 millió banki tranzakció teljesült azonnal egy év alatt

Az AFR a világon egyedülálló módon, minden bank számára kötelezően és egyidőben indult el tavaly március 2-án. 2021.03.02 18:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy év alatt, az azonnali fizetési rendszer (AFR) elindulása óta közel 150 millió tranzakció teljesült azonnal 30 ezermilliárd forint értékben - közölte a Magyar Nemzeti Bank az MTI-vel kedden.



Kiemelték: az AFR a világon egyedülálló módon, minden bank számára kötelezően és egyidőben indult el tavaly március 2-án.



Az MNB, a GIRO Zrt. és a kereskedelmi bankok által létrehozott fejlesztés az utóbbi 30 év lenagyobb pénzügyi innovációja volt Magyarországon - hívták fel a figyelmet.



A jegybank adatai szerint a tranzakciók 99 százaléka öt, 96 százaléka két másodpercen belül ért célba. Az összes átutalásos tranzakció közel harmada az azonnali rendszerben teljesült.



Az MNB egyértelmű sikernek tartja, hogy az új megoldásnak köszönhetően a munkaszüneti napokon is átlagban 116 ezer tranzakció zajlott le.



Az azonnali fizetés bevezetése hozzájárult a bankszektor sikeres digitális átállásához - mutattak rá. Indulása a lehető legjobbkor történt a járvány szempontjából, hiszen ezen keresztül biztonságos távolságtartással lehet fizetni - tették hozzá.



Az MNB várakozásai szerint a közeljövőben szerteágazó szolgáltatások épülnek majd az azonnali fizetésre, felhasználva a fizetési kérelem és a másodlagos azonosító funkciókat is, illetve egyre több banknál QR kódos fizetésre is lesz lehetőség - hívták fel a figyelmet.



Az AFR közel öt éves közös munka eredményeként indult el az alapgondolat megszületésétől az indulásig - idézte fel a központi pénzintézet.