Gazdaság

Az OTP Bank 15 innovatív startuppal indít három hónapos együttműködést

Az OTP Bank 15 érettebb, növekedési fázisban lévő innovatív technológiai vállalkozással kezd 3 hónapos együttműködést a negyedik Startup programjában - közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.



Az OTP Startup Partner Program 2020-2021-ben a korábbi évekhez hasonlóan az anyabank mellett a külföldi leánybankok teljes körű részvételével indult el. A jelentkezésnél 2020. szeptember 15. és október 23. között a startup regisztrációk száma újabb rekordot döntött: 51 országból 469 jelentkezés érkezett, 27 százalékkal több, mint az előző alkalommal.



A programra ezúttal is 5+1 témakörben pályázhattak az érdeklődő cégek: kifinomult adatelemzési megoldások, ügyfélélmény és ügyfélkiszolgálás, belső hatékonyság, lakossági és vállalati bankoláshoz kötődő termékspecifikus innovációk, illetve ezekbe a kategóriákba nem sorolható, bankszektorhoz kötődő, teljesen újszerű megoldások.



A többkörös kiválasztási folyamat utolsó állomásán 25 országból mintegy 200 résztvevő, banki szakemberek és a startupok képviselői dolgoztak együtt a megvalósításra javasolt tesztprojekteken. A március 1. és május 26. közötti tesztidőszakban 15 vállalkozás kapott meghívást, akik az anyabank mellett a szerb, ukrán, bolgár, albán és montenegrói leánybankokkal kezdenek együttműködést.



A közlemény szerint a 15 startup 10 országból érkezett: Egyesült Királyság, Bulgária, Magyarország, Franciaország, Egyesült Államok, Csehország, Németország, Írország, Spanyolország, Svájc.



Az akcelerációs időszak május 26-án a Demo Day eseménnyel zárul, ahol a startupok a bankcsoport és a program partnereinek vezetése előtt számolnak be a pilot időszak tanulságairól és az elért eredményekről.



A sikeres tesztprojektet záró csapatok pedig bekerülhetnek a program 6 hónapos rollout időszakába, amely a tesztelt innovatív megoldásaik éles bevezetéséhez is támogatást nyújt - olvasható az OTP Bank közleményében.