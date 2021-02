Koronavírus-járvány

Kétmilliárd font veszteséget termelt tavaly a Heathrow repülőtér

Kétmilliárd font veszteségről számolt be a tavalyi évről közzétett szerdai eredményjelentésében a londoni Heathrow repülőtér. A legforgalmasabb európai légikikötőt üzemeltető cég közölte: a koronavírus-járvány miatt öt évtizede nem mért mélypontra zuhant tavalyi utasforgalma.



A beszámoló szerint a cég bevétele a tavalyi naptári év egészében 1,175 milliárd font (490 milliárd forint) volt, 61,7 százalékkal kevesebb a 2019-ben elért 3,07 milliárd fontnál.



Tavaly 22,1 millió utas fordult meg a Heathrow-n, 72,7 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben, amikor 80,9 millió utast fogadott és indított a repülőtér.



A cég beszámolója szerint a Heathrow tavalyi utasforgalma az 1970-es évekre volt jellemző.



A beszámoló hangsúlyozza, hogy a tavalyi utasforgalom több mint a fele januárra és februárra - vagyis a koronavírus-járvány megfékezését célzó, tavaly márciusban bevezetett korlátozások előtti utolsó két hónapra - esett.



A szerdai eredményjelentés szerint mindez 2,01 milliárd font (840 milliárd forint) adózás előtti veszteséget okozott a repülőtér tavalyi egész éves gazdálkodási mérlegében.



A cég 2019-ben 546 millió font adózás előtti nyereséggel működött.



A beszámoló leszögezi, hogy 2020 a repülőtér 75 éves történetének messze legnehezebb éve volt.



A jelentés szerint a piac továbbra is rendkívül bizonytalan, de a vállalatnak van 3,89 milliárd font készpénztartaléka.



Ez a cég saját utasforgalmi előrejelzésének megvalósulása esetén még 2023 jelentős részében is biztosítja a működést, de elégséges lenne jövő áprilisig akkor is, ha szélsőséges stresszhelyzeti forgatókönyvek valósulnának meg, például ha teljesen elapadnának Heathrow bevételei - áll a szerdán ismertetett éves eredményjelentésben.



A beszámoló ugyanakkor alig burkolt figyelmeztetést is tartalmaz a cég hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatban. A 42 oldalas dokumentum megfogalmazása szerint a fennálló bizonytalanságok bizonyos körülmények között jelentős kétségeket támaszthatnak aziránt, hogy a cégcsoport fennmaradhat-e működőképes vállalatként.



A koronavírus-járvány megfékezését célzó jelenlegi korlátozások értelmében brit állampolgárok - nagyon kevés számú nyomós indoktól eltekintve - nem utazhatnak külföldre, a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek pedig tíz napot karanténban kell tölteniük, és az elkülönítés időszakában két koronavírustesztet kell elvégeztetniük.



A két szűrés 210 fontba (88 ezer forintba) kerül, és ezt az utasoknak kell fizetniük.



A brit kormány azonban a héten közzétette a korlátozások fokozatos feloldásának menetrendjét, és ebben szerepel az is, hogy ha a megszabott szigorú feltételek teljesülnek, május 17-től újraindulhatnak a szabadidős célú nemzetközi utazások.