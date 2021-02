Koronavírus-járvány

A gazdaság és a rendezvényszervező szektor újraindításáról egyeztetett Orbán Viktor a Hungexpo üzemeltetőjével

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Karmelita kolostorban tárgyalt Olivier Ginon-nal, a Hungexpót üzemeltető francia GL events cégcsoport elnökével; a megbeszélésen a magyar gazdaság újraindításáról, ezen belül is a rendezvényszervező szektor talpra állításáról volt szó - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



Orbán Viktor a tárgyalás után vendégével együtt ellátogatott a Hungexpo területére, ahol jelenleg is zajlik a stratégiai fontosságú, állami tulajdonú rendezvényhelyszín teljes megújítása, a magyar kormány 55 milliárd forintos támogatásával.



A miniszterelnök tájékoztatta a GL events elnökét Magyarország gazdaság-újraindítási akciótervéről, majd megvitatták a kiállítás- és rendezvényszervező szakma javaslatait valamint részvételi lehetőségeit abban a folyamatban, melynek végén "Magyarország erősebben jöhet ki a koronavírus-válságból" mint ahogyan belekerült - mondta Havasi Bertalan.



A tervek szerint még az idén a Hungexpo két világeseménynek is otthont adhat, ősszel itt tervezik megtartani az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust valamint az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítást.