Gazdaság

KSH: januárban 2,7 százalékkal nőttek a fogyasztói árak

A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 2,3, ezen belül a dohányáruké - jövedéki adójuk emelése következtében - 3,0 százalékkal nőtt egyetlen hónap alatt. 2021.02.12 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Januárban a fogyasztói árak átlagosan 2,7 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál - közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).



Az adat megegyezik az elemzők előzetes várakozásával.



Az éves maginfláció 4,2 százalékosra emelkedett a decemberi 4,0 százalékról.



Egy hónap alatt a fogyasztói árak átlagosan 0,9 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszerek ára decemberhez viszonyítva 1,0 százalékkal nőtt, egy év alatt 3,9 százalékkal emelkedett a decemberi 4,9 százalékkal szemben. Ezen belül az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 4,3 százalékos havi és 8,0 százalékos éves drágulást mutattak. A burgonya 14,2 százalékkal olcsóbb, a friss gyümölcs 17,3 százalékkal drágább volt, mint egy évvel korábban.



A sertéshús 6,3 százalékkal, a baromfi 0,7 százalékkal olcsóbb volt a tavaly januárinál.



A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 2,3, ezen belül a dohányáruké - jövedéki adójuk emelése következtében - 3,0 százalékkal nőtt egyetlen hónap alatt, míg éves összevetésben együttesen 9,9, ezen belül a dohányáruk 16,5 százalékkal drágultak.



Az üzemanyagok ára januárban 3,9 százalékkal emelkedett, ám ezzel együtt is 3,5 százalékkal olcsóbb maradt a tavaly januárinál.



Az év első hónapjában a tartós fogyasztási cikkek ára átlagosan 0,6, ezen belül az új személygépkocsiké 2,4 százalékkal emelkedett tavaly decemberhez viszonyítva. Az éves áremelkedés 0,3 százalékponttal 3,1 százalékosra nőtt, a személyautók 12,9 százalékkal drágultak, de 7,9 százalékkal emelkedett a kerékpárok ára is tavaly januárhoz viszonyítva.



A szolgáltatások 0,5, ezen belül a postai szolgáltatások 5,6 százalékkal drágultak, az autópálya, gépkocsikölcsönzés, parkolás díja - az autópályadíjak emelésének hatására - 2,7 százalékkal nőtt egy hónap alatt. Ennek ellenére a szolgáltatások díjai átlagosan ugyanúgy 1,7 százalékkal voltak az egy évvel korábbiaknál magasabbak, mint decemberben. Ebben 10,2 százalékos emelkedéssel a külföldi üdülések drágulása is szerepel, mégpedig nagyobb súllyal, mint tavaly. A postai szolgáltatások egy év alatt 7,0 százalékkal drágultak, a telefon és internet tarifák viszont 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak a tavaly januárinál.



A szezon végi kiárusítások következtében a ruházkodási cikkek 2,8 százalékkal kevesebbe kerültek, mint a múlt év végén és 2,1 százalékkal az egy évvel korábbinál.