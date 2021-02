Gazdaság

Intrum: nőhet a háztartások vagyona az idén

2020 végén ugyan csökkent a lakosság fizetőképessége, de a tavaszi lezárásokhoz képest jól teljesített a gazdaság, a lezárások második hulláma nem okozott az elsőhöz hasonló visszaesést. 2021.02.11 01:30 MTI

A gazdasági fellendüléssel együtt a háztartások vagyona is nőhet az idén, de az infláció alakulásán múlik, hogy a fizetőképességük is javul-e - közölte az Intrum követeléskezelő az MTI-vel a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel készített felmérése alapján.



2020 végén ugyan csökkent a lakosság fizetőképessége, de a tavaszi lezárásokhoz képest jól teljesített a gazdaság, a lezárások második hulláma nem okozott az elsőhöz hasonló visszaesést - írták. Ezt igazolja a lakossági fizetőképesség változása is, amely nem 2020 végén, hanem a második negyedévben érte el a mélypontját a közleményben feltüntetett adatok szerint. A tavalyi utolsó negyedévben ugyanakkor így is jelentősen romlott a fizetőképesség 2019 azonos időszakához viszonyítva - közölték. Az Intrum által összesített fizetőképességi index 2020 negyedik negyedévében 36,1-re csökkent az egy évvel korábbi 50,1-ről. A 2020-as átlag 39, míg a 2019-es 53,2 volt, ami az egyik legmagasabb éves érték az elmúlt 10 évben.



Az Intrum szerint Magyarország mostanra a kilábalási szakaszba ért, a második negyedévtől pedig fölgyorsulhat a fellendülés. Éves szinten jelentős mértékű növekedést várnak, de hangsúlyozták, hogy az infláció veszélyeztetheti a háztartások pénzügyi egyensúlyát, a hitelfizetési moratórium lejárta pedig a GDP-t és a munkanélküliséget is befolyásolhatja.



A bizonytalanságok különösen az alacsonyabb jövedelműeket érinthetik érzékenyen, ezért sok múlhat azon, hogy a döntéshozók enyhítik-e az inflációt, és megsegítik-e a rászorulókat - tették hozzá. Az elemzés a háztartások fizetőképességét az Intrum adatbázisa, a GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérései, valamint az MNB kamatokra vonatkozó adatai alapján értékelte - olvasható a közleményben.