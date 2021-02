Pénzügy

Az OTP és a Raiffeisen egységes QR kódos fizetési megoldást kínál ügyfeleinek

A megoldás kiterjesztése a két bank több millió ügyfelének és kereskedő partnerének jelent kölcsönös könnyebbséget az online fizetések alkalmával. 2021.02.04 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az OTP Bank azonnali fizetési rendszerre támaszkodó online QR-kódos fizetési megoldása mostantól elérhető a Raiffeisen Banknál számlát vezető ügyfelek számára is - közölte az OTP Bank az MTI-vel csütörtökön.



Kiemelték: a megoldás kiterjesztése a két bank több millió ügyfelének és kereskedő partnerének jelent kölcsönös könnyebbséget az online fizetések alkalmával.



A pénzintézet tavaly nyár óta elérhető innovatív megoldásához szabadon csatlakozhatnak további bankok, kereskedők, fizetési szolgáltatók is - hívták fel a figyelmet a közleményben.



A csatlakozó bankok ügyfelei - az adott bank mobilalkalmazásán keresztül - fizethetnek a SimplePay-t használó webáruházakban QR-kód alapú azonnali átutalással, de ezen felül a saját fizetési felületeiken - számlakép, POS-terminál, pénztárgép kijelző - is megjeleníthető a biztonsági elemekkel megerősített QR-kód - ismertették. A tranzakciók biztonságát az OTP Bank informatikai háttere garantálja a kereskedőknek és az online fizető vásárlóknak is - tették hozzá.



A közlemény szerint az OTP Mobil, a pénzintézet fintech cége által fejlesztett és üzemeltetett SimplePay online fizetési platform közel 10 ezer webáruház és szolgáltató számára biztosítja az online fizetési lehetőséget, a SimpleBusiness alkalmazás pedig a szolgáltatást már a fizikai térben is elérhetővé teszi.