Beruházás

Újra van tengeri kikötője Magyarországnak

Magyarország 300 méter hosszú partszakasszal rendelkező 32 hektáros területet vásárolt az Adrián, amelyet a magyar vállalkozások használhatnak exporttevékenységükre. Ennek a volumene várhatóan kétmillió tonna lesz évente.



Mint ismeretes, másfél évvel ezelőtt jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Matteo Salvini akkori olasz belügyminiszter, hogy aláírták a szerződést, Magyarország 131 millió eurós projekt keretében tengeri kikötőt és kijáratot szeretne létesíteni az olaszországi Triesztben. A magyar állam a terület mellett üzemeltetési koncessziót is vásárolt.



Bár sokáig nem történt előrelépés, mert nem teljesültek bizonyos feltételek a szerződés megkötéséhez és az adásvétel lebonyolításához, mostanra a külügyi tárca megerősítette a HVG-nek, hogy 2020. december 17-én sikerült lezárni az ügyet, és az Adria Port 100 százalékos tulajdonába került a koncessziót birtokló Aquila nevű olasz cég, így Magyarországnak újra van tengeri kikötője.



Ám arra még várni kell, hogy hajóforgalom legyen a kikötőben. Ehhez előbb kármentesíteni kell a területet, valamint örökségvédelmi eljárást is le kell folytatni, ami akár egy évig is eltarthat.