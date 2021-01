Keleti nyitás

Magyarország legnagyobb zöldmezős beruházását jelentette be Szijjártó Péter

Harmadik európai gyárát is Magyarországon építi fel az elektromos autók akkumulátorait gyártó SK Innovation. A cég Dél-Korea legnagyobb energetikai-vegyipari vállalata, elektromos akkumulátorok gyártásának területén a világ egyik vezető gyára.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közvetített bejelentésen elmondta: az SK Innovationnel négy éve működnek együtt, első két európai gyára Komáromban működik, a harmadik európai gyárat is Magyarországon, a fejér megyei Iváncsán építi fel.



2,3 milliárd dolláros, 681 milliárd forintos beruházásról van szó, soha ekkora első ütemű beruházás nem történt még Magyarországon.



2500 új munkahelyet fog teremteni, a dunaújvárosi járásban pedig újabb beszállítási lehetőséget jelent a cégeknek. A magyar kormány pénzügyi támogatást biztosít, még zajlik a véglegesítés, arra az uniónak is rá kell bólintania. Ez lesz a magyar beruházásösztönzés legnagyobb támogatása - jelentette ki Szijjártó Péter.



A gyár kapacitása 30 gigawattóra lesz - összehasonlításként a tárcavezető megjegyezte, hogy 35 GWh-s a nevadai Tesla-gyáré.



Már az idei harmadik negyedévben megindul a beruházás, mintegy 700 ezer négyzetméternyi terület lesz érintett. Emiatt infrastrukturális fejlesztéseket is végrehajt a kormány a járásban.



Az SK Innovation videóüzenetben bejelentkező elnök-vezérigazgatója, Kim Jun a gyárépítésről szóló döntés ismertetése után rámutatott:



2025-re Európában a jelenlegi 41 GWh-ról több mint hatszorosára, 256 GWh-ra fog emelkedni az akkumulátorok iránti kereslet.



A legnagyobb európai e-akkumulátor gyár felépítésével cégük képes lesz kielégíteni ügyfeleik keresletét és megőrizni világpiaci vezető szerepét. Hozzátette: a magyar kormány által biztosított VIP-státusz miatt biztosak benne, hogy nehézségek nélkül tudják majd tartani az ütemtervet.



Szijjártó Péter az ország egyik legnagyobb gazdasági sikerének nevezte a koreai cég gyárépítését, kijelentve: Magyarország világraszóló győzelmet aratott.



"Magyarország már az autóipar új korszakában jár, nálunk épülnek a világ legnagyobb elektromos akkumulátorgyárai" - tette hozzá, megjegyezve, hogy az új létesítmény Iváncsára érkezése a komáromi üzemekben dolgozó magyar munkavállalók szorgalmának és kreativitásának is köszönhető (az SK Innovation komáromi gyáraiban 1600 embert foglalkoztat).



Tavaly már több mint kétmillió elektromos autót értékesítettek Európában.

2020 szeptembere volt az első hónap a kontinensen, amikor elektrifikált (tisztán vagy részben elektromos; a hibridek is ide tartoznak) járművekből többet értékesítettek, mint dízelautóból.



2030-ra 25 millióra nő az elektromos autók száma a becslések szerint Európában. A keleti nagy vállalatok vezetik az elektromos akkumulátorgyártás világpiacát, ezért a keleti nyitás fontos előzménye volt a mostani sikereknek - jelentette még ki a magyar tárcavezető.