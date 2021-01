Gazdaság

Újabb tíz kistelepülésen lesznek elérhetőek a postai szolgáltatások a Takarékbank helyi fiókjában

Februárban országszerte várhatóan 10 települést von be közös programjába a Magyar Posta és a Takarékbank, ezzel csaknem 20-ra emelkedik azon települések száma, ahol a közös működtetés hatékonyságát vizsgálják a felek - tájékoztatta az MTI-t a Magyar Posta Zrt. kedden.



A közleményben emlékeztettek: a Magyar Posta és a Takarékbank tavaly júniusban jelentette be, hogy közös programot indít kistelepüléseken, majd novemberben mutatták be Csengődön az első olyan takarékbanki fiókot, ahol banki és postai szolgáltatásokat egyaránt nyújtanak.



A program egyelőre tesztjelleggel működik, célja, hogy hatékony működés mellett a korábbinál magasabb szolgáltatási színvonalon biztosítsa a kistelepülésen élők számára az alapvető postai és pénzügyi szolgáltatások elérését - összegezték.



A tesztprogram második körébe bevont településeken február 1-24-ig lesznek a postai szolgáltatások a Takarékbank helyi fiókjaiban elérhetőek - ismertették. A változásról a lakosokat szórólapokon és plakáton értesítik, de az önkormányzatok is segítséget nyújtanak a tájékoztatásban.



A tesztidőszak várhatóan tavasz végéig tart, azt követően a két társaság megvizsgálja a tapasztalatokat és közösen dönt a program hosszú távú sorsáról - jelezték a közleményben.