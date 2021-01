Környezetvédelem

Az áruk házhoz szállítása esetén egyetlen, telepakolt furgon több mint 100 autóutat képes kiváltani

Az online vásárlás a hagyományos kereskedelemhez képest átlag 36 százalékkal alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással jár - hívta fel a figyelmet egy friss kutatás alapján a Prologis ipari és logisztikai ingatlanvállalat.



Az MIT Real Estate Innovation Lab által vizsgált alapesetek több mint 75 százalékában az e-kereskedelem bizonyult a fenntarthatóbb megoldásnak.



Az áruk optimális útvonalon történő kiszállítása csaknem 90 százalékkal csökkenti a szállításhoz kapcsolódó kibocsátást - állapítja meg a tanulmány. A hagyományos kereskedelemhez kapcsolódó kibocsátás legnagyobb részben az áruszállítás során keletkezik, és ez két és félszerese a csomagolásból származó szén-dioxid lábnyomnak, amelyből az e-kereskedelem szén-dioxid-kibocsátásának legnagyobb része származik.



A kutatás szerint az áruk házhoz szállítása esetén egyetlen, telepakolt furgon több mint 100 autóutat képes kiváltani. A megrendelések összevonása és a hálózatok optimalizálása az e-kereskedelmi szolgáltatók költségeit is csökkenti.



A városon belüli elosztóközpontokból történő közvetlen kiszállítás a kibocsátások további csökkentését eredményezheti. Ha az árukat a fogyasztókhoz közeli, városon belüli elosztóközpontokból szállítják ki, a szállítással járó üvegházhatású gázok kibocsátása akár 50 százalékkal is mérsékelhető, ami a teljes szén-dioxid lábnyomot küldeményenként átlagosan 10 százalékkal csökkentheti.



A kiszállítási távolságot és a forgalomtorlódást is minimálisra csökkenti, ha az árut a lehető legközelebb raktározzák el a végfogyasztókhoz. A szállítójárművek maximális kihasználásával a szállítási idő és a szállítás költségei egyaránt csökkenthetők.



Az okosépületek, az elektromos járművek és a mesterséges intelligencia fejlődése még inkább elősegítheti a kereskedelem fenntarthatóbb működését. A kutatás egyebek mellett megállapította, hogy a ma rendelkezésre álló energiaforrások alkalmazásával az elektromos szállítójárművek használata 27 százalékkal csökkentheti a szállításhoz kapcsolódó átlagos kibocsátást, miközben kisebb zajkibocsátással is jár.

Az e-kereskedelem esetében a legnagyobb kibocsátás a csomagoláshoz kapcsolódik. Az internetes kereskedelem csomagoláshoz kapcsolódó kibocsátása a hagyományos kereskedeleménél átlagosan mintegy hatszor magasabb, elsősorban a kartondobozok alkalmazása és a tárgyak egyenkénti becsomagolása miatt. Az MIT olyan forgatókönyvet is vizsgált, amely szerint az e-kereskedelmi megrendelések 80 százalékában kartondoboz helyett papírszatyrot használtak, ennél a forgatókönyvnél az e-kereskedelem a modellezett esetek 90 százalékában fenntarthatóbbnak bizonyult a hagyományos kereskedelemnél.



Számos kereskedő vezet be környezetbarát csomagolóanyagokat vagy a csomagolást automatizálják az egyes árukombinációkhoz leginkább megfelelő méretű és típusú csomagolások kikísérletezésével. A kartondobozok papírzacskóval, illetve párnázott postai tasakokkal történő kiváltása csökkenti a küldemények mennyiségét és tömegét, ami szintén alacsonyabb kibocsátást eredményez.



A korszerű elemző megoldások, például a tehermegosztás és a dinamikus útvonaltervezés 10 százalékkal csökkenthetik a kibocsátást, és 30 százalékkal a fajlagos költségeket, illetve a forgalomtorlódást.