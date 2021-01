Gazdaság

MVM: nőtt a földgázfogyasztás az idei fűtési szezonban

A lakossági és az ipari földgázfelhasználás is emelkedett a 2020-21-es fűtési szezonban az egy évvel korábbihoz képest: az MVM földgázelosztási területein több mint 5 százalékkal nőtt a felhasznált földgáz mennyisége - közölte a társaság az MTI-vel kedden, megjegyezve, hogy tavaly októbertől több tényező együttes hatására nőtt a földgázfogyasztás.



Az előző fűtési szezon azonos időszakához mérten 2 Celsius fokkal alacsonyabb volt az átlaghőmérséklet, illetve a napsütéses órák száma is érezhetően kevesebb volt, miközben a lakosság egy része az otthoni munkavégzés miatt jelentősen több időt tölt a lakásában, így napközben sem csak temperáló fűtést állítanak be.



A fogyasztás növekedésében szerepet játszik az állami otthonteremtési program részeként 2017-ben bevezetett ingyenes lakossági csatlakozás, amelynek hatására mostanra az MVM hálózati elosztó társaságainak ügyfélköre mintegy 5 százalékkal bővült. Bár a rendelet a kezdetektől növekvő bekötési igényt generált, számos ingatlant tavaly adtak át, így a tényleges fogyasztás csak most jelenik meg.



A közlemény szerint az ipari fogyasztás emelkedésében az időjárási hatások mellett egyértelműen az MVM elosztási területére települő új beruházások játszanak szerepet, amelyek kiszolgáló infrastruktúrát hoztak magukkal, valamint egyéb kisebb vállalkozásokat vonzottak maguk köré.



Az MVM hangsúlyozta: a közműszolgáltatást végző társaságok kiemelt társadalmi szereppel és felelősséggel bírnak. Stratégiai iparágként az MVM közmű társaságainak működése nem csak gazdasági kérdés, a folyamatos és biztonságos áram- és gázellátás a társadalom működésének nélkülözhetetlen feltétele. Ennek érdekében az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. és az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. minden évben több kilométer földgázvezetéket cserél a legmodernebb technológiákkal, így csaknem 30 ezer kilométernyi jó állapotú, rendszeresen karbantartott gázhálózaton keresztül látják el szolgáltatási területükön az ügyfeleket - áll a közleményben.