Légiközlekedés

A Budapest Airport két év alatt 167 millió eurót fordított a repülőtér fejlesztésére

A Budapest Airport az elmúlt két évben 167 millió euró értékben valósított meg beruházásokat a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, csak 2020-ban 74 millió eurót fektetett a fejlesztésekbe, több esetben előre hozva olyan projekteket, amelyek kivitelezésének kedvezett az alacsony utasforgalom - közölte a Budapest Airport kedden az MTI-vel.



Az elmúlt időszakban történt óriásberuházások közül példaként említették a 2019 végén átadott BUD Cargo City elnevezésű légiáru-kezelő komplexumot, a fejlesztéssel évi 250 000 tonnára nőtt a repülőtér éves légiáru-kezelő kapacitása. Az eddig 50 millió euróba kerülő beruházás második fázisát idén készítik elő.



Néhány hónappal azután, hogy elkészült a repülőtér B oldali utasmólója, a Budapest Airport megkezdte a 2A Terminálhoz kapcsolódó 1. móló építését. Az új épületrész, amely 33 millió euróból valósult meg, több ezer négyzetméterrel növeli meg a terminál kapacitását - írták a közleményben.



Arról is beszámoltak, hogy tavaly szeptember végén fejeződött be a külső poggyászosztályozó csarnok és a hozzá kapcsolódó csomagrendszer kiépítése, ezáltal 50 százalékkal bővült a teljes poggyászrendszer kapacitása. Szintén tavaly készült el a 2. Terminálra vezető kétsávos körforgalom is, amelynek köszönhetően biztonságosabb és gyorsabb a repülőtér közúti megközelítése.



A közlemény szerint a Budapest Airport tavaly júniusban két új biztonsági ellenőrző folyosót adott át, ezzel 18-ra emelkedett a terminálokon rendelkezésre álló utasbiztonsági csatornák száma, így az ellenőrzést megelőző várakozási idő a legforgalmasabb időszakokban is 15 perc alatt maradhat.



Felidézték, hogy 2019 második felében a Budapest Airport az Országos Rendőr-főkapitánysággal (ORFK) közösen 12 automata útlevél-ellenőrző kaput telepített a repülőtér termináljain, valamint forgalomba álltak a 2A Terminálon az új automata beszállítókapuk is.



Tavaly a koronavírus-járvány is szükségessé tett néhány újítást: a Budapest Airport egyebek közt térelválasztó plexit telepített a személyzet és az utasok közé, továbbá az épület minden pontján automata kézfertőtlenítőket helyeztek ki és növelték az automata poggyászfeladó kioszkok számát. Decemberben pedig koronavírus tesztközpont nyílt a budapesti repülőtér 2B Terminál érkezési szintjén, ahol PCR vagy antigén gyorsteszt elvégzésére is van lehetőség.



A közlemény idézte Rolf Schnitzlert, a Budapest Airport Zrt. vezérigazgatóját, aki a fejlesztésekről elmondta: "hét év alatt hétszer kaptuk meg a régió legjobb repülőtere címet, pozíciónkat pedig a megvalósított fejlesztéseinkkel tudjuk tovább erősíteni a régióban és Európában."