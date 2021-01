Gazdaság

Szijjártó Péter: újabb három német vállalat döntött magyarországi beruházás mellett

A három cég összesen 4 milliárd forint értékű beruházásához a magyar kormány 1,2 milliárd forint támogatást biztosít, ezáltal összességében 1770 munkahelyet védenek meg. 2021.01.18 18:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb három jelentős, nemzetközi jelenléttel rendelkező német vállalat döntött további magyarországi beruházás mellett - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.



Elmondta, hogy a három cég összesen 4 milliárd forint értékű beruházásához a magyar kormány 1,2 milliárd forint támogatást biztosít, ezáltal összességében 1770 munkahelyet védenek meg.



Mindhárom cég - a Villeroy & Boch, a Mahle és a Beurer - 80 százalék feletti exporthányaddal dolgozik Magyarországon, így újabb beruházásaik a magyar export növekedését hozzák magukkal - ismertette a miniszter.



Szijjátó Péter kiemelte, a Villeroy & Boch a világpiac vezető pozícióját birtokolja több szegmensben, a Mahle a világon a 23. legnagyobb elsőkörös autóipari beszállító 160 gyárral, és 70 ezernél is több alkalmazottja van, a Beurer cég a magyarországi termelésének 99 százalékát külpiacon értékesíti. Mindhárom cég 80 százalék feletti exporthányaddal dolgozik Magyarországon, így az újabb beruházásaik a magyar export növekedését hozzák magukkal.



A miniszter szólt arról, hogy a koronavírus-világjárvány az egészségügyi mellett komoly gazdasági kihívásokat is magával hozott.



Az egészségügyi és gazdasági kihívásokra a legjobb és a végleges választ az oltás tudja megadni - tette hozzá.



A külgazdasági miniszter kitért arra, hogy világossá vált az elmúlt néhány hétben, hogy az Európai Unió központi vakcinabeszerzése kudarc.



Utalt arra, hogy folyamatos támadások érték azokat az országokat, amelyek az európai központosított beszerzés mellett más forrásokból is igyekeztek biztosítani saját polgáraik egészsége, saját gazdaságuk megmentése érdekében a vakcina beszerzését.



Minél előbb érkezik nagymennyiségű oltóanyag, és minél előbb tudják beoltani a veszélyeztetett helyzetben lévő embereket, annál előbb lehet a gazdaságra béklyóként ható korlátozó intézkedéseket feloldani. A járvány miatti korlátozó intézkedések több milliárd forintnyi kiesést okoznak napi szinten a magyar gazdaságnak - jelentette ki Szijjártó Péter.



Hangsúlyozta, a magyar-német gazdasági együttműködés a nehéz időszakban is szorosabbá vált. A Magyarországon működő német vállalatok nemcsak fenntartják itteni működésüket, hanem újabb beruházásokat hoznak ide. Továbbra is a német tulajdoban lévő vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon, és a német vállalatok Magyarországba vetett hite nem ingott meg a nehéz időszakban sem. Bizonyíték erre, hogy a magyar tulajdonú vállalatok után a német cégek vették leginkább igénybe a magyar kormány nehéz helyzetre hozott beruházástámogatási rendszerét - tette hozzá a miniszter.

Lázár János kormánybiztos, fideszes országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a világban ma az emberi élet és a gazdasági élet megmentéséért folyik a küzdelem. Az emberi életért való küzdelemben a védőoltás, a gazdasági élet megmentéséért a vállalatoknak biztosított tőkeinjekció jelenthet segítséget. Megköszönte a kormánynak az elmúlt évben végzett munkáját, amelyet 500 ezer magyar ember munkahelyének megmentése érdekében végzett, és a mostani támogatással hozzájárul 750 hódmezővásárhelyi család egzisztenciájának megőrzéséhez.



Mint monda, a valós megoldást a válság idején a beruházás, befektetés jelenti.



Arra a közéleti vitára utalva, hogy a kormány kellőképpen támogatja-e azokat a városokat, közösségeket, amelyeket 2019 ősze óta ellenzéki politikusok vezetnek, Lázár János elmondta, a magyar kormány a magyar adófizetők pénzéből soha nem tudott és soha nem fog felelőtlenül gondolkodó polgármestereket, felelőtlenül gazdálkodó városokat támogatni. A kormány mindig kész arra, hogy felelősen gondolkodó vállalatokat, munkavállalókat, támogasson. Hódmezővásárhelyen a Villeroy & Boch presztízsmárkát jelent, a város legjobb és legnagyobb munkaadója, a legnagyobb adófizetője - mondta Lázár János.



A sajtótájékoztatón Soós Csaba, a veszprémi Beurer-Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy beruházásuk révén újabb termékekkel bővítik az orvosieszköz-kínálatot. Szalay György, a balassagyarmati Mahle Compressors Hungary Kft. ügyvezetője ismertette, hogy újabb gépekkel bővítik meglévő kapacitásukat, és ezzel újabb tevékenységet hoznak a magyarországi gyárba. Hideg Gábor, a Villeroy & Boch Magyarország Kft. ügyvezetője ismertette, hogy a beruházás során megújítják technológiájukat, növelik a termelékenységüket, hatékonyságukat.