Gazdaság

Jövő héten folytatódnak a bértárgyalások

A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről a felek továbbra sem tudtak megegyezni, ezért a tárgyalások jövő héten folytatódnak - mondta el a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórum (VKF) szerdai ülését követően a munkaadói és a munkavállalói oldal egy-egy képviselője az MTI-nek.



Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke, valamint Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke is arról számolt be, hogy az eddigi álláspontok nem közeledtek, így a munkaadói oldal 3,1 százalékos, a munkavállalói oldal pedig 5 százalékos béremelést tart elfogadhatónak.



A szakszervezeti vezetők úgy vélik, a megállapodáshoz szükség van a kormány segítségére.



Kordás László szerint fontos lenne, hogy január 20-ig megállapodjanak, mert azt követően az elért eredményeket a munkaadók már nem tudják a januári bérfizetéseknél érvényesíteni.



Közölte, hogy bár a szakszervezeti oldal egységes és mindhárman tartják magukat az 5 százalékos béremeléshez, vannak olyan jelzések is, más konföderációktól, hogy a megegyezés érdekében hajlandóak engedni az 5 százalékból.



Rolek Ferenc elmondta, a munkaadók és a munkavállalók álláspontja közti különbség áthidalása érdekében a tárgyaláson felmerültek olyan megoldások is, hogy esetleg a kafetéria rendszeren lehetne úgy módosítani, hogy az némi jövedelem növekedést eredményezzen a munkavállalóknak. Ezt azonban a kormánynak meg kell vizsgálnia, hogy lát-e erre a lehetőséget.