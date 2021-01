Gazdaság

Szijjártó: Magyarország a harmadik helyen áll a visszapillantó tükrök exportjában

Magyarország a visszapillantó tükrök exportjában a világon a harmadik helyen áll, csak az Amerikai Egyesült Államok és Németország kivitele előzi meg a magyart, amiben jelentős szerepe van a magyar családi tulajdonban lévő, soproni Hirschler Glas Kft.-nek - mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedden Sopronban a cég fejlesztésének bejelentésekor.



Szijjártó Péter ismertette, a visszapillantó tükröket gyártó, több mint 120 éves, soproni székhelyű cég 185 millió forintos fejlesztéssel növeli kapacitását és a termékek minőségét. A beruházást a kormány 92,5 millió forinttal támogatja; így a cég 67 munkavállalóját tudja megtartani - tette hozzá.



Kiemelte, hogy a cég a síküveggyártás mellett kompletten gyárt visszapillantó tükröket, egyebek mellett az Volkswagennek, az Iveconak és a Volvonak is.



Ez a beruházás mutatja, hogy a nagy nemzetközi vállatok és a magyar tulajdonban lévő családi vállalkozások kiválóan kiegészítik egymást, a magyar gazdaság egészséges, kiegyensúlyozott szerkezetben működik - fűzte hozzá.



A külgazdasági és külügyminiszter kitért arra is, hogy az elmúlt 10-11 év erőfeszítéseinek köszönhetően létrejött egy olyan "életerős" magyar gazdaság, amelyben a nagyvállalatok mellett a magyar családi tulajdonban lévő cégek is előremutató döntéseket tudnak hozni, még az ilyen nehéz időkben is.



Hozzátette, hogy az autóipar - amely a magyar gazdaság zászlóshajója - az elmúlt tíz évben két és félszerelésre növelte termelési értékét és ma már 175 ezer embernek ad munkát.



Kiemelte, hogy bár 2020-at magunk mögött hagytuk, de a nehézségeket nem. "Mindannyian reménykedtünk abban, hogy az a Brüsszelből ígért eufória, ami az oltóanyagok gyors szállításából fakadt, majd másként fogja elkezdeni 2021-et, mint ahogy befejeztük a tavalyi esztendőt, de mára világossá vált, hogy az oltóanyagok nem milliószámra, vagy százezerszámra érkeznek, hanem csak úgy csöpögtetve, tízezrenként az EU tagországaiba" - mondta.



Ez későbbre teszi át a korlátozások feloldását - folytatta, hozzátéve, hogy a kormány folyamatosan tárgyal arról, hogy keleti irányból is lehessen oltóanyagot vásárolni.



Amennyiben ez nagy számban sikerül, engedélyt adnak a magyar hatóságok, és gyorsan be tudjuk oltani az embereket, akkor a korlátozó intézkedéseket is jóval hamarabb fel lehet oldani - közölte. Ez nemcsak az emberek mindennapjaira, hanem a gazdaságra is pozitív hatással lesz - mondta.



Kiemelte: a járvány az emberek egészsége mellett a munkahelyeket is veszélybe sodorja, ezért döntött a kormány a munkahelyek megtartásának finanszírozása mellett, szemben az ellenzék javaslatával, amely szociális alapon osztott volna pénzt.



A munkahelyek megtartásában azok a vállalatok a kormány szövetségesei, amelyek nem a termeléskorlátozás és a munkahelyek megszüntetése mellett döntenek, hanem fejlesztések, beruházások és a munkahelyek megtartása mellett - szögezte le Szijjártó Péter.

Hozzátette, hogy az új gazdasági korszaknak azok az országok lesznek a nyertesei, amelyek a lehető legtöbb beruházást tudják magukhoz vonzani.



Barcza Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a kormány valós segítséget nyújt a soproni és a környékbeli nagyvállalatoknak, a kis- és közepes vállalkozásoknak. Emlékeztetett, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére is kitart a kormány a vállalkozások támogatása és az adócsökkentés mellett.



Felidézte, hogy Sopron számára 2020 és az idei év is történelmi léptékű, mert elkészült Sopronig az M85-ös autóút és épül tovább az osztrák határig, épül egyebek mellett az uszoda, az új parkolóház és az észak-nyugati elkerülő út.



Hirschler Richárd, a cég fejlesztési és beruházási vezetője elmondta, hogy a 1899 óta foglalkoznak üveg és tükörmegmunkálással, az 1970-es évektől pedig járműipari üvegeket gyártanak, elsősorban haszongépjárművekre, munkagépekre, motorkerékpárokra, illetve kisebb arányban személygépkocsikra, több mint kilencven százalékban exportra.



Az elmúlt két évben több kutatásfejlesztési projektet valósítottak meg a kormány támogatásával - tette hozzá.



A nyilvános céginformációs adatok szerint a Hirschler Glas Kft. árbevétele 2019-ben 846 millió forint volt, 5,2 millió forinttal kevesebb, mint 2018-ban. Adózott eredménye 391 millió forint volt, 264,3 millió forinttal több, mint az előző évben.



A vállalkozásnál 2019-ben fejeződött be egy fejlesztési program, amelynek eredményeként több mint harminc százalékkal nőtt a termelékenysége.