Gazdaság

AM: eredményes volt a téli szezonális ellenőrzés

A korábbi évekhez képest javuló eredményekkel zárult a 2020-as téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés - közölte az Agrárminisztérium (AM) hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint december 1-31. között zajlott ellenőrzés-sorozatot Erdős Norbert, az agrártárca élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára rendelte el. Az élelmiszerláncban végzett 2501 ellenőrzés során 49 alkalommal figyelmeztetést, 117 esetben - összesen több mint 8,1 millió forint - bírságot szabott ki az élelmiszerellenőrző hatóság.



Immár tizenharmadik alkalommal került sor a hagyományos téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzésre. A vizsgálatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával a területileg illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervek és a Nébih szakemberei végezték el az országban - tette hozzá az AM.



Erdős Norbert elmondta, a szezonális ellenőrzés elsődleges célja, hogy ismeretlen eredetű, nem biztonságos, vagy nem megfelelő minőségű élelmiszer ne kerülhessen a fogyasztók asztalára az ünnepek alatt sem.



Az ellenőrök az év végi téli akció során a friss húst, a haltermékeket, a füstölt nyers és főtt húskészítményeket, a virsliket, a szaloncukrokat és a szezonális zöldség-gyümölcsöket ellenőrizték kiemelten. Emellett sor került a kereskedelmi egységekben forgalmazott különféle dió, mák, mandula, kókuszreszelék, bejgli, virsli termékek, továbbá friss csirkehús laboratóriumi vizsgálatára is.



A laboratóriumi vizsgálatok kedvező eredménnyel zárultak, 20 virsli minta esetében például nem merült fel kifogás a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt minőségi (kémiai és érzékszervi) jellemzők tekintetében. Az ellenőrök a tavaly életbe lépett, a friss húsok származásának a vásárlás helyén történő feltüntetésére vonatkozó előírások betartását is kiemelten figyelték.



Az államtitkár hangsúlyozta, a mostani akció több szempontból egyedi volt, mivel a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt, valamennyi vizsgálat alkalmával fokozott figyelem irányult a higiéniai előírások szigorú betartására. A megváltozott helyzethez igazodva kiemelten ellenőrizték a kiszállítást végző vendéglátó egységeket.



Erdős Norbert kiemelte, a korábbi években tapasztaltakhoz képest javultak az eredmények, csökkent (a 2019-es 4,2 százalékról 3,6 százalékra) a higiéniai és (a 2019-es 2,7 százalékról 1,9 százalékra) a nyomon-követhetőségre vonatkozó hiányosságok előfordulási aránya.



A 2020-as téli ellenőrzés során 2501 létesítményben végeztek ellenőrzést a szakemberek, ebből 414 élelmiszer-előállító helyen, 1441 élelmiszer-forgalmazásban, 646 pedig vendéglátóhelyen történt. Az egy hónapig tartó akció alatt több mint 11 ezer hazai és külföldi élelmiszer került górcső alá. A megvizsgált termékek 3,8 százalékát, 423 tételt, összesen 14 300 kilogramm élelmiszert kellett kivonni a forgalomból - részletezte az AM.