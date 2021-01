Koronavírus-járvány

Szijjártó: a járvány kezdete óta 1434 beruházást finanszírozott a kormány

A járvány kezdete óta 1434 beruházást finanszírozott 1676 milliárd forint értékben a kormány - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Kiskunhalason.



Szijjártó Péter a Merkbau Zrt. új, nyílászárókat gyártó üzemének átadásán azt mondta, a járvány az egészségügyi kockázatok mellett gazdasági kihívások elé is állította az országokat. Hozzátette: az emberek életén és egészségén túl munkahelyeiket is meg kell védeni.



A kormány ezért tavasszal a munkanélküliség finanszírozása helyett a munkanélküliség elleni harc mellett döntött - hangsúlyozta a politikus.



A külügyminiszter úgy fogalmazott, új világgazdasági korszakba érkezünk, melyben egy-egy ország sikere azon múlik, mennyi beruházást tudnak magukhoz vonzani. Leszögezte, Magyarország az új korszak nyertesei közé tartozik.



Az elmúlt évtized erőfeszítései során életerős magyar gazdaság jött létre, melyhez jó alapot jelentenek az egyre erősödő magyar tulajdonú vállalkozások - tette hozzá.



Szijjártó Péter elmondta, a Merkbau Zrt. a Dél-Alföld meghatározó építőipari vállalkozása, amely a bezárkózás, a leépítés helyett fejlesztésekbe kezdett. A cég 580 millió forintos beruházással hozta létre új nyílászáró-üzemét. A fejlesztés a cég 350 dolgozójának munkahelyét biztosítja hosszú távon, ehhez a kormány 287 millió forintos támogatást nyújtott.



A magyar építőipar eddigi legjobb éve a 2019-es volt, amikor az előző esztendőhöz képest 22 százalékkal nőtt a termelés értéke, ezzel az Európai Unióban a második legjobb eredményt produkálva. Az ágazat jelenleg is 370 ezer embernek ad megélhetést, a szerződésállományokat látva szükség is lesz ezekre a megtartott kapacitásokra - hangsúlyozta a miniszter.



Bányai Gábor (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője elmondta, Bács-Kiskun megyében a versenyképesség-növelő támogatási programnak köszönhetően 48 beruházás indulhatott el 22,9 milliárd forint értékben 7100 ember munkahelyét megőrizve. Kiskunhalason és térségében nyolc ilyen fejlesztés zajlik 4 milliárd forintból.



A politikus kitért arra, Kiskunhalason komoly beruházások indulhatnak el a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítésének köszönhetően.



Merényi Jakab vezérigazgató felidézte, tavaly tavasszal, a járvány kezdetén úgy tűnt, újra el kell halasztaniuk a nyílászáró-üzem régóta tervezett építését. A versenyképesség-növelő támogatási program azonban lehetővé tette a fejlesztést, amely a harmincéves cég történetében a leggyorsabban elkészült beruházás volt.

Az üzemben évente 6-7 ezer darab - műanyag, illetve alumínium - nyílászáró készül, mintegy 600-700 millió forint értékben, lakossági és ipari megrendelésre. A kis sorozatgyártás mellett egyedi igények kielégítésére alkalmas gyárban 15-20 munkatárssal indul a termelés, a dolgozói létszám a megrendelésektől függően tovább emelkedhet. Az alig több mint fél év alatt elkészült, 1600 négyzetméteres üzemcsarnokhoz egy 50 kWh-ás napelemes rendszer kapcsolódik, mely az energiaigény jelentős részét kielégíti - tudatta a szakember.



Az 1990-ben alapított, magyar magántulajdonú Merkbau Zrt. - amely Kft.-ből tavaly szeptember 1-jével alakult részvénytársasággá - építőipari kivitelezéssel, szerszám-, szerszámgép, valamint építőanyag-kereskedelemmel foglalkozik. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a 318 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás 2019-ben 29 milliárd, a tavalyi év első nyolc hónapjában 14,2 milliárd forint nettó árbevételt ért el. A cég adózott eredménye 2019-ben 2,481 milliárd, 2020 első nyolc hónapjában 497 millió forint volt.