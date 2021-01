Jótékonyság

Péntektől nyilatkozhatnak a Groupama ügyfelei a számukra felajánlott, több mint 700 millió forint sorsáról

Péntektől február végéig nyilatkozhatnak a Groupama Biztosító által felkínált, együttesen több mint 700 millió forint sorsáról a biztosító kgfb-s ügyfelei, akik a számukra felajánlott összeget megtarthatják vagy jótékony célra, az Országos Mentőszolgálat támogatására használhatják fel - közölte a Groupama Biztosító az MTI-vel.



A biztosító a múlt héten jelentette be, hogy a koronavírus-járvány idején csökkenő autóhasználat és a kevesebb baleset miatt több mint 700 millió forintot ajánl fel mintegy 250 ezer, egyedi kgfb-szerződéssel rendelkező ügyfelének. Az ajánlat minden gépjárműtípusnál érvényes, és minden magánszemély, egyéni vállalkozó, vállalkozás, jogi személy üzemben tartó megkaphatja, aki 2020. december 28-án hatályos - és 2021. január 1-jével nem felmondott - egyedi, határozatlan idejű kgfb-szerződéssel rendelkezik a Groupama Biztosítónál. A felajánlás összege a személyautó üzembentartók esetében jellemzően 1500-4500, míg tehergépkocsik esetében 2500-7500 forint között van.



Az ügyfelek bankszámlaszámuk megadásával rendelkezhetnek arról, hogy a biztosító utalja át számukra a felajánlott összeget vagy kérhetik annak beszámítását a meglévő kgfb-szerződésük alapján fennálló díjfizetési kötelezettségükbe, illetve rendelkezhetnek az összegről az Országos Mentőszolgálat javára.



Amennyiben az ügyfél csoportos beszedéssel fizeti díját, február 28-ig nyilatkozhat az összeg beszámításáról díjfizetési kötelezettségé vagy választhatja a jótékony célt is. Amennyiben február 28-ig nem érkezik nyilatkozat a biztosító automatikusan a bankszámlára utalja a felajánlott összeget.



Az összeg azon részét, melyről nem nyilatkoztak a jogosultak, illetve számlaszámuk hiányában nem tudja számukra eljuttatni a biztosító, - az Országos Mentőszolgálat Alapítványon keresztül - teljes egészében az OMSZ támogatására fordítják. "A koronavírus elleni védekezésben az OMSZ rendkívüli szerepet vállalt, amiért a Groupama Biztosító felajánlásán keresztül szeretne köszönetet mondani a mentőszolgálat munkatársainak" - indokolta választásukat Bertrand Woirhaye, a Groupama Biztosító vezérigazgatója a közleményben.



Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a közleményben köszönetet mondott a támogatásért, hangsúlyozva, hogy a mentősök a koronavírus-járvány elleni küzdelemben a frontvonalban dolgoznak. "Bajtársaink eddig több mint 70 ezer fertőzésgyanús, vagy igazoltan koronavírus fertőzött betegnek nyújtottak segítséget, és több mint 500 ezer ember járványügyi mintavételét végezték el" - mondta, és hangsúlyozta, hogy a biztosító ügyfeleinek felajánlása munkájuk elismerését is jelenti.



A biztosító ügyfelei további információt a https://groupama.hu/hu/a-kotelezo-johet-szivbol/ oldalon találnak.