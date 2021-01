Gazdaság

Az illetékre, az adózásra, a közjegyzői díjra is célszerű figyelni lakásvásárlásnál

A lakásvásárlásnál a vételár mellett figyelni kell a felmerülő plusz költségekre is, mint például az ingatlanszerzési illetékre, az ingatlanközvetítői jutalékra és a közjegyzői díjra is, hiszen ezek több tízezer forinttól akár a milliós nagyságrendet is elérhetik - közölte az OTP Ingatlanpont csütörtökön az MTI-vel.



A 2021-es év számos kedvező változást hoz az ingatlanvásárlók számára: január 1-jével életbe léptek a kormányzati otthonteremtési program támogatásai és hitelkedvezményei. Az intézkedések miatt sokan hajlamosak csak a vételárral, illetve a kedvezményekkel számolni, pedig az egyéb költségekre is nagy hangsúlyt kell fektetni.



A közlemény szerint ingatlantípustól függetlenül a lakásvásárlók nagy részének idén is be kell fizetnie az ingatlanszerzési illetéket, amely a vételár négy százaléka.



Kiemelték, nem kell illetéket fizetni építési telek vásárlásakor, ha a tervezett lakóház négy éven belül felépül, ezen felül házastársak vagy egyenes ági rokonok közti adásvételnél is él az a lehetőség. Az idei évtől pedig már a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) igénylők is mentesülnek az illetékfizetés alól.



Az OTP Ingatlanpont szerint az illeték csökkenthető is akár többszáz ezer forinttal: például a közös ingatlanszerzéskor a résztulajdonosoknak saját részük vagyonszerzési illetékét kell kifizetniük; aki pedig egy korábbi ingatlantól vált meg a vétel előtt három éven belül, csupán az eladott és a vásárolt ingatlan értékkülönbözetének 4 százalékára kell illetéket fizetnie. A 35 év alattiaknál első lakás vásárlásánál igényelhető az 50 százalékos illetékkedvezmény, ha az ingatlan vételára nem haladja meg a 15 millió forintot.



Az ingatlan megszerzésénél is adóköteles bevételhez juthat, aki drágábban adja el ingatlanát, mint amennyiért azt a megelőző öt éven belül vette. Az ingatlan értékesítéséből származó bevétel és a korábbi vételár különbözetét 15 százalék jövedelemadó terheli, amelyet az egy éven belüli értékesítéskor 100 százalékban köteles kifizetni az eladó. Az adóalap azonban a második évtől folyamatosan csökken, az ötödik év után pedig már nem kell jövedelemadót fizetni.



Az ingatlanközvetítői jutalékra is felhívták a figyelmet, amelyet rendszerint a lakás eladója fizet, összege közvetítőtől, illetve az ingatlan típusától, elhelyezkedésétől függően 2,5-5 százalék plusz áfa körül lehet.



Mindezek mellett az adásvételnél számolni kell még egyebek mellett a lakáshiteleknél a közjegyzői és folyósítási díjjal.



Közölték, január elsejétől az állami kamattámogatott lakáshitelt igénybe vevőknek maximum 19 500 forint közjegyzői díjat kell fizetniük, azonban figyelni kell, mert ha a hitelfelvevő arra kéri a közjegyzőt, hogy hivatali helyiségén kívül vagy 18 óra és reggel 8 óra között, illetve munkaszüneti vagy pihenőnapon készítse el a közjegyzői okiratokat, akkor a megszabott díj emelkedhet.