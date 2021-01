Hulladékkezelés

ITM: több mint tízezer tonna illegális hulladékot számoltak fel eddig a Tisztítsuk meg az országot! programban

A kormány 2020 februárjában hirdette meg a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervet, melynek egyik fontos célja Magyarország megtisztítása az évek alatt felhalmozódott illegális hulladéktól. 2021.01.06 22:30 MTI

Az akcióterv célkitűzéseihez kapcsolódva a Tisztítsuk meg az országot! programban a leginkább érintett szereplők - a MÁV Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az erdészeti társaságok, a nemzeti parki igazgatóságok az Országos Vízügyi Főigazgatóság és nyolc település - közreműködésével több mint tízezer tonna illegális hulladékot számoltak fel az elmúlt hónapokban - közölte szerdán az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



A közlemény ismerteti: a MÁV Zrt. kétszáznál is több bejelentést kapott, és eddig több mint 1000 tonna hulladékot szállított el, valamint 2021 első negyedévében további 29 helyszínt tisztít meg. A vasúttársaság decemberben nagyszabású kampány keretében végzett szemétszedést, az akcióban mintegy 700 dolgozó vett részt. Az egy hét alatt összegyűjtött hulladék mennyisége elérte a 3,5 tonnát, több mint 1000 zsákot töltöttek meg a vasúti sínek mentén elszórt szeméttel. A jellemzően vonatból kidobott kommunális hulladék mellett bútorokat, elektronikus eszközöket, autógumikat is összegyűjtöttek a munkák során.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. október 1-jét követően 521 bejelentés alapján mintegy 800 tonna és további 460 m3 illegális hulladékot szállított el. Nyolc helyszínen jelenleg is ütemezetten végzi az illegális hulladék elszállítását. Decemberben a társaság összesen 52 ezer munkaórát fordított hulladékgyűjtésre.



Az erdészeti társaságok 220, a nemzeti park igazgatóságok 31 bejelentést kaptak december közepéig a HulladékRadar applikáción keresztül. Az állami erdőgazdaságok ezek alapján december 20-ig mintegy 606 m3-nyi hulladéktól tisztították meg a kezelésükben lévő erdőterületeket.



A nemzeti park igazgatóságok összesen 5258 köbméter hulladékot szállítottak el a program keretében. Sűrűn látogatott turistautakat, tanösvényeket tisztítottak meg a szeméttől, de kiemelt természetvédelmi jelentőségű területek, fokozottan védett fajok élőhelyének hulladékmentesítése is megtörtént. Az újabb illegális hulladék-lerakás megelőzése érdekében 16 sorompót és 45 kamerát telepítettek, és az év végéig még további eszközök kihelyezése várható.



Az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz december közepéig 133 bejelentés érkezett, a jelzett lerakók felszámolását folyamatosan végzik a vízügyi igazgatóságok. A bejelentések a kisebb mennyiségű, 1-8 köbmétertől egészen a 250 köbméteres mennyiségig terjedő különböző összetételű hulladékot tartalmaztak. Eddig összesen 768 tonna és 8562 köbméter vegyes, valamint 1,4 tonna és 12 köbméter veszélyes hulladékot gyűjtöttek össze.



A HulladékRadar applikációnak eddig mintegy 11 ezer felhasználója van, akik december közepéig 8210 alkalommal tettek bejelentést jogellenesen elhelyezett hulladékról. Az 5 köbméteres mennyiséget meghaladó szemét ebből több mint 1500, az 1-5 köbméter mennyiség közötti pedig 3863. A bejelentők 1232 gumiabroncsot, valamint 540 darab illegálisan elhelyezett autóroncsot is jeleztek az alkalmazás segítségével.

A kormány a járványhelyzet miatt április végéig meghosszabbította a program első ütemét, így az abban részt vevő szervezeteknek 2021. kora tavaszáig kell lezárniuk a programjaikat.