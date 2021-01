Járműipar

Megőrizte piacvezető helyét a Suzuki

A két hazai modell gyártását csaknem 2800 dolgozó és 770 robot végzi két műszakban a Magyar Suzuki üzemében.

A Suzuki 14 783 eladott új személygépkocsival 11,55 százalékos részesedést ért el a magyar személyautó-piacon 2020-ban, ezzel öt egymás utáni évben piacvezető szerepet szerzett - közölte a társaság kommunikációs vezetője hétfőn az MTI-vel.



Bonnár-Csonka Zsuzsanna tájékoztatása szerint az Esztergomban gyártott Vitara 30 százalékot meghaladó részesedéssel vezeti a SUV városi-szabadidő kategóriát és a személyautók mezőnyét, 6882 eladott darabbal.



A teljes újszemélyautó-piac modellje között a második helyet foglalja el a szintén hazai gyártású, Suzuki SX4 S-CROSS, melyből az év végéig 5578 darab kelt el.



A két hazai modell gyártását csaknem 2800 dolgozó és 770 robot végzi két műszakban a Magyar Suzuki üzemében. A gyártás több mint 65 százaléka már hibrid gépjármű volt 2020-ban.



A további, nem Esztergomban készült, de Magyarországon is forgalmazott Suzuki típusok közül a Swiftből 1401, az Ignisből 618, Jimnyből 194 darabot helyeztek forgalomba 2020-ban. A B szegmensben szereplő Swift és Ignis együttes részesedése 13,38 százalékos.



A vállalat két új import hibrid modell értékesítését is megkezdte Európában. Az elektromos hálózatról is tölthető SUV Acrossból 35 darabot, a hibrid rendszerrel felszerelt Swace modellből pedig 74 darabot regisztráltak előértékesítés keretein belül. A két modell piaci bevezetése januártól indul Magyarországon.



A Magyar Suzuki Zrt.-t 1991-ben alapították, és azóta is a japán anyavállalat egyetlen európai gyártóegysége. A cég partnereinek, beszállítóinak, valamint országos márkakereskedői hálózatának köszönhetően hozzávetőlegesen 10 ezer munkavállaló megélhetéséhez járul hozzá.



A Suzuki alapítása óta 1,9 milliárd eurót fektetett be Magyarországon, ezzel az értékkel a legnagyobb japán beruházó. A vállalat 2019-ben 60 millió eurót fordított fejlesztésekre, főként a hibrid modellek bevezetésére.



A társaság csaknem 2,41 milliárd euró nettó árbevétellel zárta a 2019-es évet. Exportból 2,07 milliárd euró származott, a belföldi értékesítés árbevétele 343,3 millió euró volt. A vállalat a 2019-es adatok alapján az ország 7. legnagyobb árbevételű cége.