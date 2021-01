Koronavírus-járvány

PM: a kormány június 30-áig meghosszabbította a hitelmoratóriumot

A világjárvány második hullámára való tekintettel a kormány június 30-ig meghosszabbította a hiteltörlesztési moratóriumot, az ügyfeleknek csak akkor kell felvenniük a kapcsolatot a bankjukkal, ha változtatni szeretnének az eddigi helyzetükön - hívta fel a figyelmet Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár a Pénzügyminisztérium Facebook-oldalán hétfőn.



Az államtitkár megjegyezte: a 2020 márciusa óta fennálló hiteltörlesztési moratórium valós segítséget jelent a háztartásoknak és a vállalkozásoknak is.



A háztartások 59 százaléka élt a hitelmoratórium lehetőségével, 2,7 millió lakossági ügyfélből 1,6 millióan - fejtette ki. Hozzávetőleg egymillió vállalkozás volt jogosult kérni a törlesztés felfüggesztését, csaknem 50 százalékuk jelezte is szándékát - tette hozzá utalva arra, hogy a cégek a nagyjából 10 ezer milliárd forintnyi teljes hitelállományuk 42 százalékára, 4300 milliárdnyi kölcsönre vették igénybe a moratóriumot.



Gion Gábor úgy fogalmazott, hogy a járvány idején az életek mellett a családokat és a vállalkozásokat is védeni kell; szerinte a moratórium is ezt a célt szolgálja. A gazdaságvédelmi munkát folytatják - zárta szavait az államtitkár.