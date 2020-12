Gazdaság

ITM-államtitkár: januárban folytatódnak a bértárgyalások

A minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi emeléséről a szerdai egyeztetésen sem született megállapodás, a kormányzat kompromisszumos megállapodás kialakítására törekszik, ezért a tárgyalások januárban folytatódnak - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



Bodó Sándor a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülését követően úgy vélte, hogy a megállapodást a gazdasági bizonytalanság nehezíti, ugyanis a VKF munkaadói és munkavállalói oldalának javaslatai között nincs "szakadéknyi különbség".



Felidézte, hogy a tavalyi bérmegállapodás értelmében 2020-ban 8 százalékkal emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum, amelyeknek értéke így 2020-ban bruttó 161 000 forintra, illetve 210 600 forintra nőtt.



Az államtitkár elmondta, hogy a járványhelyzet kialakulása előtt Magyarországon 4,5 millióan dolgoztak, a 2010-es korszakváltás előtti adatokhoz képest ez több mint 800 ezres növekedést jelent. Stabilitást biztosított a magyar munkaerőpiacnak, hogy a több mint 800 ezer emberből 700 ezernél is többen a versenyszférában helyezkedtek el.



Kiemelte, a járvány első hulláma alatt a kormány olyan intézkedéseket hozott, amelyekkel a munkaadókat és a munkavállalókat is segítette. Példaként említette: az adókedvezményeket, a bér- és versenyképesség-növelő támogatásokat, a vállalkozásoknak biztosított kedvezményes hiteleket és a hitelmoratóriumot.



Közölte, a tavaszi időszakban a munkahelyvédelmi programnak köszönhetően 207 ezer munkavállaló munkahelyének a megőrzésében tudtak segíteni, a 6+3-as munkahelyteremtő bértámogatással pedig csaknem 50 ezer új munkahelyet tudtak létrehozni. Ősszel a leginkább sújtott ágazatoknak - többek között a turizmus, vendéglátás, szállodaipar, szolgáltatószektor, utazásszervezés - nyújtottak segítséget. Az ágazati bértámogatási programban mintegy 74 ezer munkavállalónak tudtak segíteni, a pályázatot beadott munkáltatók száma 11-12 ezer között mozog.



Hozzátette, hogy januárban újraindítják a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett szakemberei után igényelhető bértámogatását, a program tavasszal volt először elérhető, akkor 22 ezer munkahelyet tudtak megvédeni általa, a kifizetett támogatás mértéke pedig 17 milliárd forint volt.



Ugyanakkor jelezte, a januárban újrainduló programban már az újonnan felvett dolgozókra is igényelhető bértámogatás, így a munkahelyek megvédése mellett újak létrehozását is támogatja a kormány.



A kormány célkitűzése továbbra is változatlan: annyi munkahelyet kell teremteni, amennyit a vírus tönkretesz - jelentette ki Bodó Sándor államtitkár.