Élelmiszerbiztonság

A visszahívott darált mák gyártója szerint nem veszélyes az egészségre

Gyártója szerint nem jelent egészségügyi kockázatot az üzletekből visszahívott darált mák elfogyasztása, a termékben ugyanis határérték alatti mennyiségben találhatók nem engedélyezett növényvédő szer maradványok.



A Gilan Trading által gyártott darált mákot (14.03.2021 minőségmegőrzési idejű, LOT: L01) a Spar december 19-én vette le a polcairól hatósági kötelezésre hivatkozva. Az áruházlánc honlapján közölte, hogy a terméket visszahozatal esetén visszavásárolja, a vételárát visszatéríti.



A Gilan Trading hétfőn közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyben hangsúlyozza, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által kifogásolt 200 grammos Kalifa darált mák elfogyasztása nem jelenthet egészségügyi kockázatot. A gyártó közleményében kifejtette: a visszahívás oka az volt, hogy a Nébih ellenőrzésekor a vizsgált zacskóban a mák növénykultúrában nem engedélyezett növényvédő szer maradványt talált. A szermaradvány mennyisége azonban - szögezték le - egészségügyi határérték alatt volt.



A Gilan Trading ismertette: a mák beszállítójával, a magyar termelővel évtizedes szakmai kapcsolatban állnak. A termelő permetezési naplójában nem szerepelt a kifogásolt szer, azt állításuk szerint nem is használják. A szermaradvány feltehetőleg egy szomszédos kultúra (például gabona, amelynél ez a szer engedélyezett) permetezése során kerülhetett a mákba. A talált mennyiség a gyártó szerint ezért is volt alacsony, bőven a megszabott egészségügyi határérték alatt - mutattak rá.



A Gilan Trading állítása szerint a mákot korábban - mint minden esetben - akkreditált laboratóriumban vizsgáltatta be, és az úgynevezett peszticid vizsgálat nem mutatott ki a szóban forgó szerre mérhető mennyiséget, ezért a szakvélemény szerint forgalomképesnek nyilvánították. Erről a dokumentációt a gyártó a hatóságnak el is juttatta - jelezték.



A cég közleményében megjegyezte, hogy azokra a 200 grammos darált mák termékekre, amelyeken nem a 2021.03.14. lejárati dátum és az L01 LOT szám szerepel, nem vonatkozik a visszahívás.