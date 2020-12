Gazdaság

A Tesla megjelenik az indiai piacon is

Az indiai sajtóban már azt is tudni vélik, hogy a Tesla legolcsóbb modellje, a Model 3 lesz kapható az indiai piacon. 2020.12.29 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A jövő évben az indiai piacon is megkezdi elektromos autói értékesítését a Tesla, és az érdeklődés függvényében megvizsgálja összeszerelő üzem létesítésének vagy a helyi gyártás megkezdésének a lehetőségét is - erősítette meg Nitin Gadkari szállítási és közúti fejlesztési miniszter az Indian Express lapnak adott interjúban.



Korábbi sajtójelentések szerint Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója egy újságírói kérdésre adott válaszában már októberben jelezte, hogy cége "jövőre egészen biztosan" megjelenik az indiai piacon. Maharashtra tartomány kormánya akkor fel is ajánlotta a Teslának, hogy telephelyet biztosít számára üzem építéséhez.



Elon Musk 2017-ben még nem tartotta kivitelezhetőnek üzem létesítését Indiában. A törvények ugyanis 30 százalékos helyi beszállítói részarányt írnak elő, ami viszont szerinte "Indiában nem áll rendelkezésre" - közölte egy Twitter üzenetben.



Nitin Gadkari az Indian Express lapnak elmondta, hogy "számos indiai vállalat" foglalkozik elektromos autó kifejlesztésével, amelyek "lényegesen olcsóbbak, de technológiailag éppoly fejlettek" lesznek, mint a Tesla modelljei. "India öt éven belül a világ egyik legnagyobb autóipari központja lesz" - jelentette ki.



Az indiai sajtóban már azt is tudni vélik, hogy a Tesla legolcsóbb modellje, a Model 3 lesz kapható az indiai piacon, és az előjegyzések már januárban megkezdődnek. Az Economic Times lap értesülése szerint az értékesítés az év második felében indulhat. A Model 3 típus indiai ára pedig 55 lakh (5,5 millió rúpia, 74,7 ezer dollár) lesz.