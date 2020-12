Gazdaság

Agrárminisztérium: elfogadta az Országgyűlés az új bortörvényt

Elfogadta az Országgyűlés az új bortörvényt; a szőlészetről és borászatról szóló új törvény legfőbb célja, hogy az adminisztrációs kötelezettségek átgondolásával és az elektronikus ügyintézés lehetővé tételével a szőlő-bor ágazat adminisztrációja egyszerűsödjön. A törvény 2021. augusztus elsejével lép hatályba - közölte az Agrárminisztérium (AM) szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint az új borjogi szabályozás és az ePincekönyv projekt együttesen teremtik meg annak lehetőségét, hogy az ágazatban dolgozó mintegy 50 ezer ember számára ténylegesen és jelentős mértékben csökkenhessenek az adminisztratív terhek. A törvény célja a magyarországi szőlő-bor ágazat hatékonyságának, fenntarthatóságának és jövedelmezőségének javítása. Az adminisztrációs terhek csökkentésének technikai alapját az ePincekönyv rendszer biztosítja, amely egyrészt összeköti a már létező informatikai rendszereket, másrészt az elektronikus ügyintézés felületeként szolgál - írták.



Az ePincekönyv rendszer 2021. augusztus 1-jei indulását követően az ágazat ügyeinek intézése főszabály szerint elektronikusan történik, ugyanakkor ezt a kötelezettséget lépcsőzetesen vezetik be. A tárca közlése szerint a legkisebb termelők számára a teljes körű elektronikus ügyintézés lehetőség marad, nem pedig kötelezettség.



Az adminisztrációs rendszerek átalakításán túl az új jogszabály olyan eszközöket - mint például piaci beavatkozási eszközök vagy a kiszámíthatatlan időjáráshoz történő alkalmazkodási lehetőségek - biztosít a szőlő- és bortermelők helyi közösségei részére, amelyek a rugalmasabb szabályozás és a minőségi termelés irányába hatnak. Ezek alkalmazásáról minden esetben a helyi közösségek dönthetnek.



Az AM közölte, hogy az új bortörvény az ágazat szakmai szervezeteinek aktív közreműködésével készült. A részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet és miniszteri rendelet tervezetével kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek, azok kiadása 2021 első negyedévében várható. Ezzel párhuzamosan megkezdődik az új szabályok alkalmazására való felkészülés. Ennek keretében a minisztérium - a járványhelyzet alakulásának függvényében megválasztott formában - tájékoztató rendezvényeket fog tartani, amelyekre már most lehet regisztrálni a borkert@am.gov.hu email címen, valamint a boraszat.kormany.hu weboldalon - olvasható a közleményben.