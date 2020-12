Karácsony

Csaknem 1700 tonna csokoládéfigura készült idén az ünnepekre a Nestlé diósgyőri üzemében

A Nestlé diósgyőri csokoládé üzemében idén 22 millió csokoládéfigurát, csaknem 1700 tonna terméket állítottak elő a karácsonyi szezonra, 15 százalékkal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor - közölte a vállalat az MTI érdeklődésére.



A csökkenést a koronavírus-járvány miatt mérsékeltebb kereslet magyarázza, de a pandémia ellenére a diósgyőri gyárban nem volt leépítés, sőt a legnehezebb időszakban a dolgozók bérét még emelték is - így a diósgyőri üzemben a bérelt munkaerővel együtt átlagosan 350-450 ember dolgozik szinte egész évben annak ellenére, hogy csak a szezonra speciális termékek készülnek az üzemben.



Közölték: ebben a szezonban 27-féle formát használtak, amellyel 110 különféle terméket gyártottak.



A karácsonyi szezonális üreges csokoládéfigurák exportja idén mintegy 1500 tonnát tesz ki. Karácsonyra 23 országba szállítottak, Málta és Ukrajna új piacként jelent meg - tették hozzá.







A tavalyihoz hasonlóan a gyártás jelentős részét idén is a Smarties termékek teszik ki, de a KitKat termékek is nagyon népszerűek, 10 százalékra nőtt arányuk a belföldi portfólióban.



A Nestlé Hungária nettó árbevétele 154,48 milliárd forint volt tavaly, egy évvel korábban 137 milliárd forintot tett ki. A belföldi értékesítésből származó árbevétel 2019-ben közel 60 milliárd forintra emelkedett az előző évi 56 milliárd forintról. A vállalat adózott eredménye tavaly 6,2 milliárd forintra nőtt, 2018-ban pedig 4,6 milliárd forint volt.