Gazdaság

Szijjártó: újabb 8,7 milliárd forint vállalati beruházást támogat a kormány

Az állami támogatás a fejlesztéseken túl 3200 munkahely megtartását és 300 új állás megteremtését is segíti. 2020.12.17 19:37 MTI

A kormány újabb 4 magyar vállalat támogatásával 8,7 milliárd forintnyi beruházáshoz járul hozzá - jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten a külgazdasági és külügyminiszter.



Szijjártó Péter közölte, hogy az állami támogatás a fejlesztéseken túl 3200 munkahely megtartását és 300 új állás megteremtését is segíti. A kormány a nagyvállalati beruházásösztönző programban járul hozzá a fejlesztésekhez.



A Csabacast és a Videoton Autóelektronika korszerű gyártóberendezéseket szerez be, míg a Waberer's és a Regio Játék a raktárait fejleszti a támogatásból - tette hozzá.



A csütörtökön bejelentett korszerűsítések a nagyvállalati beruházásösztönző programon keresztül jutottak támogatáshoz. A pályázatra eddig 71 cég 207 milliárd forintnyi beruházással jelentkezett, 61 ezer munkahelyet vállalva. A befektetésekhez az állam eddig 70 milliárd forintot biztosított a költségvetésből.



Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a magyar vállalatok új nemzedékéből nemzetközi szinten is versenyképes cégek nőttek ki. Véleménye szerint a fejlesztések bizonyítják a magyar gazdaság erejét, és azt, hogy a belföldi cégek a válság után növelhetik a piaci részesedésüket. A tárcavezető a vállalkozóknak további beruházásokat javasolt, mivel a leépítések miatt világszerte nagy kereslet vár új ellátókra.



A rendezvényen elsőként a CSABAcast Könnyűfémöntödei Kft. ügyvezető igazgatója köszönte meg a támogatást. Hetzmann Béla közölte, hogy az utóbbi hónapokban új megrendelésekhez jutottak, de a korábbi kiesés miatt nem tudnák az állami segítség nélkül vállalni a beruházást. A cég új gyártókapacitás kiépítését és az eddigiek bővítését tervezi a 17 ezer négyzetméteres üzemében, a Heves megyei Apcon.



A térség országgyűlési képviselője a fejlesztések feltételének a kedvező képzési, gazdaság- és adópolitikát nevezte. Szabó Zsolt (Fidesz) szerint a körülmények Magyarországon biztosítottak, a kormány megbízható partnerként segíti a vállalkozásokat.



Az alumíniumöntvényeket készítő Csabacast árbevétele 2018-ban meghaladta a 13 milliárd forintot, 2019-ben pedig a 14,6 milliárd forintot, túlnyomórészt külföldi értékesítésekből. Az adózott eredmény szintén erőteljesen nőtt, 733,5 millió forintról 1,56 milliárd forintra 2019-ben. A cég legnagyobb megrendelői német autógyárak, közöttük a BMW, a Volkswagen, az Opel, a Daimler. A vállalat 450 munkavállalót foglalkoztat.



A Regio Játékkereskedelmi Kft. tulajdonosa a piaci növekedést tekinti a legfontosabbnak. Gyaraki József hangsúlyozta, hogy a vállalkozása belföldön jelentősnek számít, de nemzetközi téren még nem. A bővüléshez korszerűsíteni kell a törökbálinti raktárat és a szegedi telephelyet - tette hozzá.



A beruházást a sajtótájékoztatón Törökbálint fideszes polgármestere üdvözölte. Elek Sándor abban bízik, hogy a vállalkozás később hozzá fog járulni a helyi fejlődéshez, hasonlóan ahhoz, amikor a raktára kiépítésével egy városi rozsdaövezetet számolt föl.

A Regio a legnagyobb játékáruházláncot működteti Magyarországon. Nettó árbevétele a nyilvános cégadatok szerint 2018-ban meghaladta a 12 milliárd forintot, 2019-ben a 13 milliárd forintot, túlnyomórészt belföldi eladásokból. Az adózott eredménye mindként évben több mint 800 millió forint volt.



A Videoton Autóelektronika Kft. ügyvezetője azt emelte ki, hogy a cég tevékenységét nemrég az elektromos és hibrid járművek alkatrészeinek előállítására is kiterjesztette. Gulya Géza szerint rövid időn belül a kft. forgalmának harmada kapcsolódhat az elektromobilitáshoz. Az idei visszaesés átmenetinek bizonyult, az ősszel a termelés ismét elérte a teljes kapacitását - közölte.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) polgári hírszerzésért felelős államtitkára a térség országgyűlési képviselőjeként üdvözölte a beruházást. Vargha Tamás szerint a cég olyan megoldást talált, amely a fejlődéséhez és a csaknem 1300 munkahely megőrzéséhez egyszerre járul hozzá. Hozzátette, hogy a cég tervei szerint több mint 50 új munkahely is létrejöhet még az üzemben.



A nyilvános cégadatok szerint a székesfehérvári cég, amely a Videoton cégcsoport legnagyobb tagja, 2018-ban több mint 51,5 milliárd forintos, 2019-ben csaknem 54 milliárd forintos forgalmat bonyolított, főleg külföldi értékesítéssel. Nyeresége tavaly meghaladta az 1 milliárd forintot, előtte pedig az 1,8 milliárd forintot. A Videoton Autóelektronika 3 országban 11 telephelyet működtet, és 6 ezer munkavállalót foglalkoztat belföldön. Gulya Géza közölte, hogy a vállalat az idén 57 milliárd forintos átbevétellel számol.



A Waberer's International Nyrt. vezérigazgatója egyetértett Szijjártó Péterrel abban, hogy a válság idején új piacok után kell nézni. Erdélyi Barna közölte, hogy a beruházás részeként az egészségügyi logisztikát fejlesztik. Ennek kapacitása csaknem harmadával bővül, hozzájárulva a magyar egészségügyi ellátórendszer fejlődéséhez. Ezt követően a központi logisztikát korszerűsítik, hogy kiszolgálhassák a Magyarországra érkező nemzetközi vállalatokat. Csepel országgyűlési képviselője a rendezvényen bátor vállalásnak nevezte a Waberer's fejlesztéseit. Németh Szilárd, a Fidesz-alelnöke megköszönte, hogy a fuvarozó vállalat a logisztikai fejlesztéssel megtart csaknem 1100 munkahelyet, és további 230-at létrehoz.



A Waberer's a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója. Legutóbbi gyorsjelentése szerint árbevétele a harmadik negyedévben csaknem 20 százalékos eséssel 137 millió euróra csökkent, nettó vesztesége ugyanakkor 1,1 millió euróra mérséklődött, ami csaknem 80 százalékos javulás. Erdélyi Barna a beszámoló közzétételekor azt mondta, hogy a vállalat a nehézségek ellenére az idén hosszú távra stabilizálta a működését.