Gazdaság

Magyar Posta: az idei karácsonyi csomagszezon erősebb a korábbiaknál

A Magyar Posta már december elején jelezte, hogy 18-áig célszerű a csomagot feladni, hogy az garantáltan eljusson a címzetthez karácsonyig. 2020.12.17 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az idei karácsonyi csomagszezon erősebb a korábbi évekhez képest, a csomagok száma jelentősen meghaladja az egy évvel ezelőtti mennyiségeket - közölte a Magyar Posta szerdán az MTI-vel.



A közleményben felidézik, a Magyar Posta - a webáruházakhoz hasonlóan - már december elején jelezte, hogy 18-áig célszerű a csomagot feladni, hogy az garantáltan eljusson a címzetthez karácsonyig.



A webáruházaktól kapott információk szerint a járvány miatt jóval több az online rendelés, és ezzel együtt a csomag is. Emellett a postákon is többen adtak fel csomagot a tavalyihoz képest, december első két hetében mintegy 15 százalékkal ugrott meg a feladott csomagok száma, a postai üzemekbe beérkezett csomagmennyiség pedig ebben az időszakban megközelítőleg negyedével nőtt.



A Magyar Posta közleményében kiemelte, a nagyobb csomagvolumen feldolgozását az újonnan indult telephelyek is segítik, köztük a november elején átadott Fóti Logisztikai Központ is jelentősen hozzájárult az eredményes feldolgozáshoz és kézbesítéshez.



A járvány miatt nőtt a csomagautomaták népszerűsége is. A Magyar Posta csomagautomatáinak leterheltsége a kiemelt karácsonyi szezonban 30-40 százalékkal magasabb - tájékoztatott a Magyar Posta.



Törőcsik Gergő, a Magyar Posta Zrt. csomagtermékmenedzsment igazgatója a közleményben elmondta, hogy népszerűek a csomagautomaták a városiak körében, hiszen könnyen elérhetők és megközelíthetők. A csomagok átvétele vagy feladása gyors és egyszerű, ráadásul érintésmentes. Azt tapasztalják, hogy idén az élelmiszerüzletek közvetlen közelében lévő automaták népszerűsége nőtt leginkább.



A csomagautomatákban jellemzően két munkanapig biztosított a csomagok átvétele, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ügyfeleik jellemzően 24 órán belül átveszik csomagjaikat, ami a mostani karácsonyi szezonban kiemelten fontos - tette hozzá a Magyar Posta igazgatója.