Fejlesztés

Több százmilliós beruházással növelte ásványvízgyártó kapacitását a Coca-Cola HBC Magyarország

Mintegy 300 millió forint értékű beruházással bővítette ásványvíz-palackozó kapacitását zalaszentgróti üzemében a Coca-Cola HBC Magyarország, fejlesztéssel a gyártósor teljesítménye 20 százalékkal bővült, így az üzem naponta 1,9 millió liter ásványvizet is képes palackozni.



A vállalat közleménye szerint a beruházás részeként korszerűsítették a csomagoló gépsort is, illetve a fejlesztés a vállalat fenntarthatósági törekvéseit is szolgálja.



A zalai palackozóüzem, zöldmezős beruházást követően, 2002-ben kezdte meg a termelést, vállalatcsoport az elmúlt 18 évben összesen 12,8 milliárd forintot fektetett be Zalaszentgróton.



A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. Magyarországon két palackozó-üzemet működtet, 1050 dolgozót foglalkoztat, és eddig 125 milliárd forintot fektetett be az országban.