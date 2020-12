Gazdaság

Az európaiak csökkenő arányban vásárolnak hamisított termékeket

Egyre kevesebben vásárolnak hamisított terméket, illetve használnak illegális online forrásokat Európában és Magyarországon egyaránt az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) kutatása szerint, amely megállapította, hogy uniós szinten a vásárlók 80-, a magyarok 75 százaléka helyesen értelmezi a szellemitulajdon-jogokat.



Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) elnökhelyettese a szombati közleményben kiemelte, hogy a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából elengedhetetlen, hogy minél többen tisztában legyenek a szellemi tulajdon jelentőségével. A felmérés eredményét biztatónak nevezte, hiszen azt jelenti, hogy a vásárlások során kevesebben szereznek be hamisítványokat vagy ritkábban vesznek igénybe illegális online forrásokat a tartalomfogyasztás során - emelte ki.



Az MTI-hez eljuttatott elemzésből az is kiderül, hogy az európaiak 42 százaléka fizetett azért 2019. és 2020. júniusa között, hogy legális online felületeken keresztül szerzői jogi védelem alatt álló tartalmat töltsön le, vagy streameljen. 2017-hez viszonyítva 17 százalékponttal emelkedett arányuk.



A megkérdezett európaiak háromnegyede szerint javult a legálisan elérhető online tartalmak minősége, 89 százalékuk pedig szívesebben választaná a törvényes letöltést vagy streamelést, amennyiben az ár elfogadhatóbb lenne. A kutatás szerint a magyarok 35 százaléka fizetett a vizsgált időszakban legális online szolgáltatásért, amely összevetve a 2017-es adatokkal, 18 százalékpontos emelkedést mutat.



A közel 26 ezer fős mintával dolgozó kutatásból kiderült, a fiatalok nagyobb valószínűséggel vallják be, hogy hamisított árukat vásároltak, vagy jogszerűtlen online tartalomhoz jutottak hozzá. A 15 és 24 év közöttiek 10 százaléka elismerte, hogy tudatosan vásárolt hamis árukat a 2020. júniusát megelőző egy évben, 23 százalékuk pedig azt mondta, hogy szándékosan jutottak hozzá olyan tartalomhoz, amely illegális forrásból származott - tették hozzá.