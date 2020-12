GVH

Be nem jelentett fúziót vizsgál a versenyhivatal a munkaerőpiacon

Amikor az olasz cég egy befektetési megállapodás alapján irányítása alá vonta lengyel versenytársát, egyúttal közös irányítást szerzett annak magyar érdekeltsége, a Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. felett is. 2020.12.12 11:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított a munkaerő-kölcsönzéssel és munkaközvetítéssel foglalkozó, milánói székhelyű Gi International s.r.l. irányításszerzésének ellenőrzésére a lengyel Work Service S.A felett, a fúzió ugyanis a magyar piacot is érinti - közölte a GVH az MTI-vel szombaton.



A közlemény szerint a hatóság azt valószínűsíti, hogy amikor az olasz cég egy befektetési megállapodás alapján irányítása alá vonta lengyel versenytársát, egyúttal közös irányítást szerzett annak magyar érdekeltsége, a Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. felett is. Ez a tranzakció hatással lehet a magyar piacra is, ezért valószínűsíthetően be kellett volna jelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnál.



A GVH a versenyfelügyeleti eljárást az összefonódásban közvetlenül érintett minden vállalkozással - így a lengyel és olasz cég mellett a magyar vállalatot lengyel partnerével közösen irányító, Profólió Projekt Tanácsadó Kft.-vel, és a Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel - szemben indította meg.



Az eljárás lefolytatására hat hónap áll a versenyhivatal rendelkezésére, amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.